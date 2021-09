Camacho llama a defender a los indígenas y perseguidos políticos

Juan Carlos Fortún / Santa Cruz

Ayer en la noche arrancaron los actos protocolares por las efeméride departamental de Santa Cruz, que celebrará este 24 de septiembre sus 211 años de gesta libertaria. La primera de estas ceremonias fue la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), que se celebró en instalaciones del Centro de Educación Ambiental (CEA).

En el evento, el gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, resaltó que va a defender “hasta la muerte” a los pueblos indígenas de tierras bajas, que se encuentran movilizados como medida de protesta contra los avasallamientos de tierras. “Estamos luchando contra los avasallamientos y debo reconocer que muchos de ustedes (dirigiéndose a los asambleístas) han desarrollado un importante trabajo desde la comisión que se formó para investigar y documentar el problema”, dijo la autoridad.

También pidió continuar con ese trabajo de investigación para socializar sus resultados. “Santa Cruz tiene que conocer la magnitud del problema y también identificar a los impulsores y beneficiarios de los avasallamientos”, resaltó.

Una de las autoridades invitadas, el alcalde de La Paz; Iván Arias, fue el destinatario de uno de los mensajes del gobernador, cuando este último dijo que Santa Cruz siempre iba a estar atento para ayudar a cualquier boliviano que lo necesite.

“Esa Santa Cruz que elige a sus autoridades por convicción no por miedo, esa Santa Cruz que defiende a su gente por principio no por oportunismo, esa Santa Cruz que va a estar siempre firme a defender a cuanto boliviano se encuentre perseguido. Querido alcalde de la ciudad de La Paz (Iván Arias), no está solo y tenga por seguro que este pueblo va a estar firme apoyándolo”.

Por su parte, el presidente de la ALD, Zvonko Matkovic, se refirió al asedio político que sufre permanentemente la oposición y que no se debe politizar a los pueblos indígenas, puesto que no están ahí para trabajar al mejor postor, porque su único mandato es defender su tierra y territorio, y llevar progreso para sus pueblos.

“A pesar de nuestros esfuerzos por profundizar la democracia y mejorar la calidad de vida de los cruceños, el Gobierno central permanentemente insiste en su impostura de asedio, aprobando leyes nacionales inconstitucionales que atentan directamente a los derechos humanos y la propiedad privada”.

Sin desfiles

El secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, informó que los actos conmemorativos se realizarán precautelando la salud de la población, debido a la pandemia provocada por el Covid-19, por lo que nuevamente este año no se realizará el tradicional desfile cívico militar.

Los actos, organizados por la Alcaldía y Gobernación, continuarán con la sesión de honor del Concejo y los actos protocolares en la plaza principal.