Camacho sobre Arce en la Fexpocruz: «Vino con un discurso politiquero»

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, criticó lo sucedido la noche del viernes en la inauguración de la Fexpocruz debido al discurso del presidente Luis Arce y la tensión que generó por hablar en «golpe de Estado».

«Luis Arce vino a la Fexpocruz con un discurso politiquero. No dijo nada del castigo a nuestras exportaciones agropecuarias, ni de los avasallamientos, causantes de la marcha indígena que avanza a Santa Cruz», escribió en su cuenta de Twitter. Camacho no asistió a la inauguración del evento porque está de viaje.

Después siguió: «Hasta se hizo faltar el respeto cuando insistió con su discurso del ‘golpe’. En el acto del 24, organizado por nuestra Gobernación, le vamos a decir al gobierno que nosotros no aceptamos mentiras y que los cruceños defenderemos siempre nuestra democracia», enfatizó. «A ese acto, sí podrá asistir todo el pueblo cruceño. ¡Yo no me voy a callar!», finalizó.

En la esperada inauguración de la cuadragésima quinta versión de la Feria Exposición de Santa Cruz – Fexpocruz 2021 se vivieron momentos de tensión la noche del viernes cuando el presidente Luis Arce habló del supuesto “golpe de Estado” de 2019, hecho que desató molestia en el público asistente que respondió con gritos de: “¡Fraude, Fraude!”, frente a la barra del mandatario que clamaba por su lado: “¡Lucho, Lucho!”.

“Los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, no con golpes de Estado, rupturas… no con rupturas del orden constitucional, ni gobiernos de facto. ¡No con golpes de Estado, rupturas del orden constitucional ni gobiernos de facto!”, insistió Arce al final de su alocución que duró casi una hora y ante la rechifla de parte de los asistentes al salón.

Después del acto de inauguración, el Presidente salió de la feria escoltado, hubo gente que le brindó su apoyo pero también otras personas lo insultaron a su salida.