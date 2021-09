Camacho sobre su ausencia en Expocruz: “No se me iba a dar la palabra”

El gobernador señaló que le preocupa que después del discurso «agresivo» de Luis Arce en la inauguración de la feria, hubieron persona que lo felicitaron.

Fuente: Unitel

Este martes el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, explicó por qué no asistió a la inauguración de Expocruz 2021. Reiteró que el 24 de septiembre la Gobernación organizará los actos protocolares donde espera que pueda asistir el presidente. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) señalan que su ausencia fue un desaire al sector productivo.

“Estar en un escenario donde no se me iba a dar la palabra para refutar las agresiones del partido de gobierno no era el lugar”, justificó Camacho.

La autoridad departamental señaló que le preocupa que después del discurso que dio el presidente Luis Arce, hubiera habido personas que lo felicitaron.

“Mi preocupación va contra quienes después del discurso de agresión contra nuestro pueblo, contra nuestra lucha e historia lo feliciten, esa fue mi molestia”, dijo el gobernador.

Asimismo, reiteró la invitación para que el presidente asista a los actos protocolares que organiza la Gobernación. “Lo he invitado porque tengo la intención de decirle a los del gobierno cuales son las exigencias de nuestra gente”, señaló.

Desde el MAS consideran que la ausencia de Camacho no se justifica y más bien se trató de un desaire al sector productivo del departamento.

“La inasistencia es un desprecio al sector productivo, debe asumir que es así, no hay justificativo”, señaló el senador del MAS, William Torrez.