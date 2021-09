Cambiar la forma de recaudación para transformar el transporte público en La Paz, la sugerencia de un experto

Fuente: Unitel

El experto en transporte y movilidad urbana, Freddy Koch, asegura que para mejorar el sistema del transporte público en La Paz se debe modificar primero el sistema de recaudación del dinero de los pasajes que pagan los usuarios.

“El problema de las paradas parte de que el transportista está jugando con los ingresos económicos que va llevar a su familia, esto quiere decir que, el transportista minibuseros va a parar donde haya más pasajeros para ganar más; el sistema que hemos creado entre transportistas y usuarios es como un taxi ciudadano”, explicó.

“Lo que debe haber es un manejo centralizado de recaudo donde el pasaje que nosotros paguemos vaya a un arca común, ya sea sindicato, cooperativa o asociación, desde ese momento se cumplirá las normas de educación vial.”, dijo Koch.

El especialista en transporte, sostiene que un cambio en el sistema de recaudación ayudará a descongestionar las vías e incluso a respetar las paradas de transporte público.

“Así pongamos paradas muy bonitas en la ciudad y muy bien estructuradas, esta situación no va cambiar y mientras no cambiemos el sistema de transporte para desvincular el salario del transportista de la cantidad de pasajeros, esto no va a cambiar”, sostuvo.

Por su parte, de acuerdo al reporte del Cazador Urbano de Unitel, muchas de las personas apuntan a que no existe una cultura ciudadana a momento de abordar o bajar de un vehículo público.