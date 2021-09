Caso Manfred se va a Sucre y Del Castillo niega plan para detenerlo

El Tribunal de Sentencia No 1 de Cochabamba recibió formalmente ayer la notificación de la acción de amparo constitucional, presentada por la defensa del alcalde Manfred Reyes Villa, respecto a la sentencia del caso Sillar Alternativo. La situación jurídica del munícipe permanece en la incertidumbre y pasó a manos de una Sala Constitucional de Sucre.

El Tribunal de Sentencia No 1 de Cochabamba emitió el lunes un auto supremo, dejó ejecutoriada la sentencia contra Reyes Villa y emitió el respectivo mandamiento de condena que fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, instancia encargada de dar cumplimiento a lo dispuesto, informó la responsable de Comunicación del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Elva Morales.

Esta condena data de 2013 cuando Reyes Villa fue sentenciado a cinco años de reclusión por el delito de conducta antieconómica.

Sin embargo, el mismo día se dio a conocer la admisión de la acción de amparo constitucional presentado por la defensa del alcalde en Sucre. En esta se denuncia “la lesión del derecho al debido proceso” en contra de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz y Edwin Aguayo, que declararon improcedente la demanda de casación de Reyes Villa. El abogado del alcalde, Ronald Pinto, informó que ayer recibieron la admisión formal del amparo al igual que el Tribunal de Sentencia No 1, por lo que “no pueden ejecutar el mandamiento de condena” en contra de Reyes Villa hasta que se resuelva la acción en Sucre.

“Si bien la acción de amparo constitucional no está dentro del proceso penal como un recurso ordinario, sí es un recurso de carácter extraordinario que lo está ejerciendo Manfred en su defensa y mientras tanto esto no se resuelva, el día 7 de octubre, no se puede ejecutar ningún mandamiento de condena”, sostuvo.

Morales indicó que el Tribunal de Sentencia No 1 también fue notificado y, tras un análisis jurídico, “ha emitido un auto en el que habilita la vía constitucional para este caso”. Dijo que la Gobernación, la Fiscalía y los abogados del alcalde serán debidamente notificados.

Con este auto, el Tribunal de Cochabamba, que emitió el mandamiento de condena, “ha perdido competencia dentro de este caso y ahora está en manos de la Sala Constitucional 2 de Chuquisaca determinar si se deja en suspenso o no el cumplimiento, la ejecutoria de la condena dentro del presente caso”, acotó.

Explicó que la nueva resolución de Sucre puede conocerse en las próximas horas, en los próximos días o en la audiencia del 7 de octubre. “Sin embargo y entre tanto no se pronuncie la Sala Constitucional 2 sobre esta situación, el mandamiento de condena está vigente”, añadió.

Al respecto, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo informó que no recibió una orden de mandamiento de condena en contra de Reyes Villa y descartó que la Policía realice seguimiento al alcalde.

“Esperemos que 7 de octubre la justicia proceda conforme a norma y la acción de amparo determinará si es culpable o inocente de este proceso o si el auto supremo habría vulnerado algún principio establecido en la CPE”, dijo.

Permanece vigilia en la plaza principal

La presidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, Marilyn Rivero, sostuvo que mientras el alcalde Manfred Reyes Villa continúe ejerciendo sus funciones como autoridad edil, no se puede elegir a una autoridad de manera interina, pese a la presión de autoridades y concejales del MAS.

Tras la multitudinaria marcha de comerciantes, transportistas, vecinos y seguidores del alcalde Manfred Reyes Villa, un grupo instaló el lunes una vigilia en puertas de la Alcaldía de Cochabamba, en la plaza 14 de septiembre.

Con carpas y carteles, aguardan cualquier medida que se determine en contra del alcalde.

Defensa alerta de posible juicio

Ronald Pinto, abogado del alcalde Manfred Reyes Villa, reiteró ayer que existe una respuesta a un reclamo realizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que beneficiaría al alcalde y dijo que es un avance en contra de los juicios en rebeldía o ausencia del acusado.

“(Reyes Villa) ha denunciado que en este proceso del que estamos hablando y en otros procesos se han vulnerado sus derechos fundamentales como es el hecho de haberse realizado procesos penales completamente a sus espaldas, sin que se lo haya notificado nunca en rebeldía”, señaló.

Dijo: “Eso ha admitido la CIDH, lo que implica que prácticamente el Estado boliviano está en puertas de afrontar un juicio internacional por vulneración de derechos fundamentales”.

Reyes Villa presentó la petición en agosto de 2008 y la amplió en años posteriores. Denunció varios aspectos: que se violó sus derechos al permitirse que grupos irregulares afines al MAS atenten contra su integridad, que se le destituyó como prefecto de manera inconstitucional y que sufrió persecución política con base en procesos penales.