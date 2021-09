Caso Quiborax: Ministro Lima aclara que Mesa no se acogió a la amnistía concedida por Evo el 2018

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó hoy que Carlos Mesa no se acogió a la amnistía otorgada por el Gobierno de Evo Morales el 2018 y por eso hoy “deberá responder” por sus presuntas responsabilidades dentro del ‘caso Quiborax’.

“Tuto Quiroga aceptó y se acogió a la amnistía de Evo Morales. Carlos Mesa no lo hizo, no la aceptó; ahora tiene que responder por los actos en su gobierno”, señaló Lima, según informó el Ministerio de Justicia en su cuenta oficial en el Twitter.

El 2018, el entonces presidente Evo Morales había decidido conceder amnistía a los exmandatarios Jorge Tuto Quiroga y Carlos de Mesa. La decisión fue asumida poco antes de la Corte de la Haya diera su sentencia sobre la demanda marítima anticipando que las exautortidades asumirían nuevas funciones en la etapa post fallo de La CIJ.

No obstante, Mesa expresó su rechazo público a acogerse a la amnistía pues señaló que acogerse a la amnistía sería igual a aceptar su responsabilidad.

“Aprecio el gesto del Presidente. Pero no acepto la presunción de culpabilidad. En el caso Quiborax no solo no tengo responsabilidad alguna, soy yo quien acusa a los verdaderos culpables. Finalmente, el juicio no ha sido siquiera considerado por la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional)”, había señalado Mesa ese año.

Precisamente el caso Quiborax volvió a la palestra pública ayer, miércoles, debido a que la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó el juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el caso Quiborax.

Ahora, el trámite fue remitido a la Sala Plena de la Asamblea Legislativa, instancia que deberá aprobar el juicio de responsabilidades contra Mesa con 2/3 de sus votos.

La proposición acusatoria contra Mesa fue presentada inicialmente por la Procuraduría y aprobada por la Fiscalía General del Estado.

El caso tiene relación con el pago de 42,6 millones de dólares que el Estado tuvo que pagar por la indemnización a la transnacional Quiborax, como efecto de un arbitraje ventilado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por la reversión de sus concesiones mineras de ulexita en el Salar de Uyuni.

Según la acusación, un decreto firmado por Carlos Mesa, presidente del país entre 2003 y 2005, no se ajustó a procedimientos legales, lo que permitió que Quiborax reclame un pago por sus concesiones.

Al respecto, ayer Mesa calificó de “canallas” a quienes aprobaron el juicio en su contra.