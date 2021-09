Cedla alerta que el alivio de hoy con retiro de aportes de las AFP será “la desgracia del mañana”

Estimó que 210 mil personas que retiren el total de sus aportes inferiores a 10 mil bolivianos, quedarán en la desprotección social total.

Fuente: Brújula Digital / La Paz

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) a travésdel investigador Bruno Rojas, alertó que el alivio de hoy con el retiro parcial o total de aportes de las Administradores Fondo de Pensiones (AFP) será “la desgracia del mañana”. Estimó que 210 mil personas que retiren el total de sus aportes inferiores a 10 mil bolivianos, quedarán en la desprotección social total.

“Esta Ley de Devolución Parcial o Total de Aportes a las AFP es una vulneración, una violación al derecho a la jubilación, al derecho a la seguridad social y a la protección social de los aportantes”, manifestó a Brújula Digital.

Rojas dijo que el trabajador que retire el 15% ó 15.000 bolivianos en relación al monto que tiene el aportante de 100 mil bolivianos o retire montos inferiores por tener aportes inferiores a los 10 mil bolivianos “significa sencillamente que esas personas que retiren una parte de sus aportes, van a reducir el monto de sus ahorros y eso va a afectar directamente la futura renta de jubilación”.

El especialista señaló que la situación se pone mucho más complicada porque hoy las rentas de jubilación son muy bajas y oscilan entre el 30% y 35% de lo que percibe el trabajador en vida activa, que si se reduce aún más, los montos serán irrisorios.

“El retiro de aportes es el alivio de hoy, pero es la pobreza, la desgracia del mañana (…). Estamos hablando de números grandes saldría 1.465.000 personas potenciales que podrán retirar todo o parte de sus aportes, o el porcentaje del 15%, estamos hablando que 210.000 personas si retiran todos sus aportes menores a 10 mil bolivianos quedarían desafiliados del sistema de pensiones y quedarían en desprotección social”, alertó el especialista.

Con esta ley dijo Rojas, se agrava la situación de las personas de la tercera edad porque actualmente los datos de la seguridad social ya son muy preocupantes, pues ocho de cada diez personas no cuentan con una renta de jubilación. “Si estas 210 mil retiran todo, van a engrosar esta población que a futuro no va a poder contar con una renta de jubilación, así sea de una asistencia baja”, subrayó.

Rojas advirtió también que en el caso de todos aquellos que retiren un porcentaje estarán obligados a aportar más 3,5 a 4 años más de lo que debían hacerlo, y eso puede variar de los montos que se retiren.

“Estamos hablando de una franca declinación del derecho a la jubilación, de la seguridad social, de la protección social del trabajador y de la trabajadora y de su familia. Porque no tener una atención de jubilación quiere decir que a la familia también se le deja sin ningún tipo de protección. Eso a manera general de lo que significan los costos sociales”, explicó.

En el plano de la economía dijo que el argumento empleado por el Gobierno es que más o menos 3.900 millones de bolivianos podrían estar dispuestos a ser devueltos, que es un monto importante. “Estamos hablando de aproximadamente 400 millones de bolivianos que se inyectarían a la economía del país y sería como una reactivación de la economía como demanda agregada que podría dinamizar la economía”, dijo.

Sin embargo señaló que se debe considerar que eso no es suficiente porque pone a circular más dinero para la compra, y que no necesariamente irá a dinamizar la producción nacional, agrícola, agropecuaria, industrial que está en franca caída, frente a un incremento de la importación de alimentos y de contrabando.

“¿Qué van a comprar?, productos importados, van a dinamizar a otros países, no al nuestro, sino a lo que viene de Chile, Perú, Argentina, China, que se van a beneficiar indirectamente con el dinero.

Rojas dijo que se prevé que gran parte del dinero que se vaya a retirar de las Administradoras de Fondo de Pensiones vaya a engrosar la informalidad.

“Se habla de que mucha gente podría abrir su negocio con ese dinero, pero ese negocio se inscribirá en el sector informal, y el sector formal urbano casi por definición es un sector sin derechos, porque una comerciante minorista, un pequeño productor, una persona que vende comida se dedica a la gastronomía creada por la familia, y no tiene derechos, no tiene protección social, no hay ley que lo proteja”, sostuvo.

El sector informal está afectando a ocho de cada diez personas- apuntó el investigador- y la Organización Internacional del Trabajo señalaba antes de la pandemia, que el 85% ya estaba de las personas ocupadas pertenecía al sector informal.

“Se va a profundizar de la peor manera la precariedad laboral, la creación de empleos precarios con relación a lo que significa el empleo en el país, y eso es lo que preocupa. No importa si la gente tiene un poco más de dinero, no va a repercutir en lo que todos queremos: salir de la pandemia y desarrollo, no solo se trata de reactivar sino de generar desarrollo económico, desarrollo de la industria y a otros sectores importantes”, manifestó.

Modalidades de devolución de aportes

De acuerdo al decreto reglamentario, se tiene tres modalidades de devolución de aportes: para la devolución parcial está definido un porcentaje de hasta el 15%, para Asegurados con Saldos en sus Cuentas Personales Previsionales menores o iguales a Bs100 mil.

La otra comprende una Devolución Parcial, de hasta 15.000 bolivianos para asegurados que tengan en sus cuentas personales previsionales un monto igual o mayor a 100.001 bolivianos.

La tercera y última modalidad implica una devolución total de aportes para las personas que tienen saldos en sus cuentas personales previsionales menores o iguales a 10.000 bolivianos y además cuenten con una edad igual o mayor a 50 años.

Quedan excluidas de la devolución de aportes quienes cuenten con una prestación o beneficio de la seguridad social de largo plazo al 31 de agosto de 2021, como asegurado o derechohabiente; las personas que al 31 de agosto de 2021 tengan 58 años o más y cuenten con al menos 10 años de aportes a la Seguridad Social de Largo Plazo.

También quedan excluidos los asegurados que hayan percibido una remuneración del sector público o privado correspondiente al mes de julio 2021, pagado en agosto de 2021, independientemente del tipo de Asegurado incorporado al Sistema Integral de Pensiones.

De igual forma quedan excluidos los asegurados que tengan ocho o más aportes acreditados al 31 de agosto de 2021.