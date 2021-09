César Farías, en el ojo de la tormenta

César Farías es nuevamente el centro de las críticas, tras la derrota ante Uruguay y el empate con Colombia. Exentrenadores y exjugadores de la Verde, reprueban su labor

Fuente: El Deber

César Farías volvió al ojo de la tormenta tras el empate de Bolivia con Colombia en La Paz, el jueves, y la derrota ante Uruguay en Montevideo, el domingo pasado.

A las críticas que recibe de los aficionados en las redes sociales, se sumaron las de varios de sus antecesores en la selección boliviana y exjugadores que vistieron la casaca nacional.

Todos coinciden en que no se nota su aporte en la Verde, que bajo su mando el seleccionado ganó poco y perdió mucho.

La semana pasada, tras el empate ante Colombia, Carlos Aragonés expresó en Los Más Buscados de EL DEBER Radio, su disconformidad con la tarea que realiza el venezolano.

“Veo a una selección que no sabes a qué juega, lastimosamente. Soy duro en la crítica, pero sino no valdría la pena opinar. No hay roles específicos. Por eso no le llegan las pelotas a Martins, por ejemplo. No me gustó la selección”, manifestó Aragonés, excapitán y director técnico del cuadro boliviano en otras épocas.

También lo hizo Julio César Baldivieso, como panelista del programa de televisión Laboratorio Fútbol, criticando “las falsas expectativas” que habría creado Farías al prometer clasificar a la Copa del Mundo 2022. “Desde que llegó, nunca me gustó ni me ha convencido”, dijo Baldivieso referente y entrenador de la Verde en el pasado.

Ahora se sumó Carlos ‘Pichicho’ Borja, de extensa trayectoria como lateral volante del seleccionado.

“No ha encontrado un estilo de juego y además, suma muchas promesas incumplidas. En el fútbol no hay que hacer promesas, hay que ser mesurados”, dijo Borja en el portal de Diez, tras la caída ante Uruguay.

Mauricio Soria se sumó a la lista de los que arremetieron contra la labor desarrollada por César Farías en los dos últimos años.

Para el cochabambino, exarquero y responsable de la Verde en su momento, el llanero dejó afuera de la selección a jugadores que debería convocar.

Dio a entender que engañó a la afición. “La vendida de humo fue muy buena. Incluso se habló de conformar dos equipos -uno de local y otro de visitante- pero a la hora de la verdad nada de aquello ocurrió, porque no existieron dos equipos”, señaló Soria.

Los números no lo ayudan en la eliminatoria. De los ocho partidos disputados hasta la fecha, la Verde ganó uno, empató tres y perdió cuatro. La derrota ante Uruguay por 2-4 relegó a Bolivia al penúltimo lugar de la tabla de posiciones, a cuatro puntos de la zona de repechaje.

Argentina espera

Argentina tendrá cambios obligados ante Bolivia al haber quedado al margen para este partido el arquero Emiliano Martínez, el atacante Emiliano Buendía, el zaguero Cristian Romero y el mediocampista Giovani Lo Celso, que regresaron a Inglaterra para reincorporarse a sus clubes.

El entrenador Lionel Scaloni habría elegido a Juan Musso como reemplazante de Emiliano Martínez, a Germán Pezzella para sustituir a Romero y a Guido Rodríguez por Lo Celso.

Otras opciones para el mediocampo, son Nicolás González o Papu Gómez, que podrían ingresar en lugar de Lo Celso.

El diario La Nación informa que la selección albiceleste alinearía con Musso; Montiel o Molina, Pezzella, Otamendi y Acuña; Paredes, Guido Rodríguez o Nico González o Papu Gómez y De Paul; Messi, Lautaro Martínez y Di María.