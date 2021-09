Cocalero: Cinco jóvenes me agarraron a patadas y puñetes diciendo que soy gente de Armin Lluta

El cocalero no fue a un centro médico por temor a ser arrestado, pero siente dolor en la espalda, la cabeza y las piernas por la golpiza que recibió.

Foto: APG noticias.

Fuente: (ANF)

Un cocalero de 30 años de la regional Chulumani, que pidió mantener su nombre en reserva por temor a ser arrestado, narró el momento en el que fue golpeado a patadas y puñetes por al menos cinco personas. Mientras recibía los golpes, los agresores lo acusaban de ser gente de Armin Lluta, dirigente de una facción de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) La Paz.

El hecho ocurrió este martes durante la represión de la Policía a los cocaleros de los Yungas, quienes están movilizados hace 10 días intentando recuperar el control del mercado de Villa Fátima, actualmente bajo la administración de otro grupo dirigencial a la cabeza de Arnold Alanes respaldado por el Gobierno y el Movimiento al Socialismo (MAS).

“La policía nos ha dispersado y escapé hacia abajo junto a otros jóvenes para resguardarnos. Cuando quise volver hacia arriba, (…) unos jóvenes vienen directamente a agarrarme y me agreden a patadas y puñetes, diciendo que este es gente de Armin Lluta, hay que pegarlo, él es, él es. Así me vienen a agredir”, relató a la ANF el cocalero.

“Agárrenlo no le van a soltar, así me han dicho”, acotó, contó que tuvo que sacar fuerzas para escapar de la golpiza que le propinaron. “Me imagino que me querían entregar a la policía”, añadió.

No llegó a un centro hospitalario por temor a ser arrestado, pero aseguró que tiene dolores en la espalda, en las piernas y en la cabeza.

Al volver en sí, pudo identificar que las personas que lo agredieron son gente de Arnold Alanes y responsabilizó al dirigente de todo lo que le pueda suceder, porque siente que está asediado. También denunció que esas mismas personas van junto a los efectivos policiales lanzando dinamitas hacia los cocaleros que buscan recuperar el mercado de coca.

“La Policía Boliviana está incendiado (casas) (…) y justamente ayer en la noche, jóvenes estaban siendo resguardados por la policía actuando con dinamitas”, denunció.

Al respecto, vecinos de la zona Villa El Carmen captaron en un video a civiles junto a efectivos policiales que presumiblemente lanzan dinamitas en una calle. En las imágenes se puede ver cómo operan los civiles al amparo de la policía.

El cocalero de la región de Chulumani pidió al Gobierno y a la Policía Boliviana no entrometerse en la propiedad privada de Adepcoca y retirarse del lugar. Asimismo, este martes, vecinos molestos del exceso de gas lacrimógenos marcharon e hicieron retroceder a los efectivos policiales, aunque todavía el mercado de coca se encuentra resguardado.