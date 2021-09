Cocaleros advierten al Gobierno que «unidos» tomarán Adepcoca

Carlos Quisbert / La Paz

Miembros del Comité de Autodefensa, que busca retomar el mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de manos del dirigente respaldado por el Gobierno, Arnold Alanes, convocaron ayer al “100% de sus socios” de las 17 regionales a concentrarse en La Paz desde este lunes, para marchar hasta lograr su objetivo.

“Ya lo hemos dicho, si no quieren por las buenas, vamos a retomar nuestro mercado por las malas. Estamos unidos, incluso los del ‘instrumento político (MAS)’ se van a presentar desde mañana (hoy) en La Paz para marchar hasta lograr nuestro objetivo, ya no podemos aguantar esta masacre que la Policía está cometiendo contra nuestras compañeras y todos los socios”, afirmó un miembro del Comité de Autodefensa, dirigente de Irupana, que prefirió mantener su nombre en reserva.

El dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), Carlos Choque, manifestó que no volverán al diálogo con el Gobierno, a menos que una autoridad con poder de decisión se presente en el lugar del conflicto a negociar.

Recalcó que el acercamiento sólo puede darse si antes la Policía devuelve Adepcoca, una institución privada, a sus propietarios, los socios, y dan libertad al dirigente de Coripata, Daynor Choque, enviado a la cárcel de San Pedro por dos meses, acusado por portación de explosivos.

Noel Luna, otro de los dirigentes del Comité de Autodefensa, lamentó que el diálogo convocado por el vicepresidente, David Choquehuanca, el sábado, no haya servido para solucionar el conflicto. Al igual que otros dirigentes, Luna manifestó que la autoridad tuvo la oportunidad de buscar una solución en sus manos, pero que vieron que no tenía poder de decisión.

“Es sólo otro títere y no podemos seguir con este problema que afecta a todos los socios. Los Yungas se ha unido, de izquierda y derecha (…). En la reunión los (cocaleros) masistas le pidieron al Vicepresidente que no sigan con la división de Adepcoca, pero no ha hecho caso”, dijo Luna.

Los representantes de la Regional Chamaca afirmaron que el presidente “impuesto” por el Gobierno -Alanes, quien pertenece a esa región-, no figura como socio en Adepcoca, al contrario, sería representante de una comunidad donde el cultivo de coca es ilegal. Por otro lado, sostuvieron que no cumple con los requisitos para ejercer el cargo, como la antigüedad y haber hecho el servicio militar.

En las regionales de Chicaloma, Irupana, Chulumani, Coripata, Chamaca y Llojeta, entre otras, se emitieron resoluciones de asambleas de emergencia, en las que se informa que las federaciones de juntas vecinales, las asociaciones de comerciantes y de transporte se unirán a las protestas en La Paz.

Explicaron que todas las medidas de presión se concentrarán en la sede de Gobierno, y descartaron los bloqueos de caminos en los Yungas, ya que eso sólo genera perjuicio a su región.

El presidente de Adepcoca que rechaza la intromisión del Gobierno, Armin Lluta, anunció que una vez que se recupere el mercado pondrá su cargo a disposición y convocará a unas elecciones para elegir una dirigencia representativa de los Yungas.

