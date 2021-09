Cochabamba: Matan a tiros a un hombre en la avenida Villazón de Sacaba

La víctima, de 45 años, habría recibido dos impactos de bala antes de colisionar su movilidad con una cisterna estacionada en un lavadero de la zona de Villa Obrajes, Sacaba.

Fuente: Opinión, ATB

A casi dos meses del asesinato a tiros en la Beijing, otro hecho de sangre sacude a Cochabamba. Un hombre, de 45 años, recibió ayer al menos dos disparos de arma de fuego y perdió la vida, mientras conducía una vagoneta en la avenida Villazón, a la altura de Villa Obrajes del municipio de Sacaba, Cochabamba.

“El flaco lo ha matado, le ha disparado”, dijo la acompañante de la víctima, mientras descendía del vehículo plomo, con placa 4275 UFG con radicatoria en El Torno, que impactó con una cisterna estacionada en un lavadero de la zona, según el relato de testigos.

La víctima habría estado con su pareja y un hombre en su movilidad. El último le disparó presuntamente dos veces antes de darse a la fuga, mientras el entonces herido intentó conducir su auto para ponerse a buen recaudo, pero salió de la vía e impactó contra una cisterna que estaba estacionada, frente a una casa de adobe, en el patio del lavadero.

“No escuché el disparo, pero oí el ruido que hizo el vehículo porque estaba con gran velocidad. Estuve descargando agua en el lavadero, vi que se aproximaba y no había cuándo pare. Me asusté porque había unas tres niñas cerca de mi cisterna a quienes les dije que se alejen, pero no me escucharon. Entonces, tuve que jalarlas a un costado y el auto impactó contra mi movilidad, pero gracias a Dios las niñas no fueron atropelladas, pudo ser peor”, señaló el propietario del motorizado afectado.

El testigo se aproximó al vehículo e intentó, junto con la pareja del conductor, auxiliar a la víctima. “Abrí la puerta y el hombre estaba muerto. Le hemos cargado a una movilidad para que lo lleven a un hospital, pero ya estaba sin vida”.

El hecho ocurrió al promediar las 13:30. Luego, los efectivos policiales se constituyeron a la escena del crimen para colectar las evidencias, mientras el cuerpo del victimado era trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para su autopsia y su acompañante era conducida a prestar su declaración informativa.

Una bala salió por la puerta del conductor y no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. El auto fue trasladado a depósito para que continúen realizando las pericias que permitan esclarecer el crimen.

La Policía se encontraba realizando las investigaciones a fin de dar con el autor del asesinato, y no brindó reporte oficial del hecho hasta anoche.

CRÍMENES ANTERIORES

El 27 de julio, Jhonny F.C. recibió tres impactos de bala (dos en la cabeza y uno en el antebrazo), mientras estaba en su camioneta estacionada debajo del distribuidor vehicular de la avenida Beijing y Blanco Galindo, en Cochabamba. La víctima, de 41 años, que se dedicaba a la compra y venta de autos habría sido citada en ese lugar por alguna persona.

Una cámara de vigilancia captó el momento del ataque. El asesino se aproximó a la camioneta, desde la parte posterior, simulando su intención de pasar la avenida, pero caminó hacia la parte delantera del vehículo y disparó varias veces al parabrisas. Se acercó a la ventana del conductor y continuó usando el arma.

Jhonny fue gravemente herido y falleció, mientras era trasladado a la clínica más cercana.

Las investigaciones por este caso continúan, pero aún no hay aprehendidos. La Fiscalía y Policía dieron a conocer anteriormente que hay avances, pero los mantienen en reserva para no entorpecer el proceso.

Unas 30 horas antes del asesinato de Jhonny, dos librecambistas, padre e hijo, fueron atracados en la avenida Ramón Rivero, en Cochabamba. El padre perdió la vida tras luchar unas semanas en terapia intensiva y la banda delincuencial fue capturada y enviada a prisión. Aún buscan a un integrante, extranjero, de la organización.