Cochabamba solo concentra el 17% de la base empresarial de Bolivia

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informó este lunes que la economía del departamento de Cochabamba superó los $us 6.000 millones desde el año 2018, con un crecimiento anual del 4.5% en promedio desde el 2014, siendo los servicios de la administración pública (17%) la principal actividad económica, seguido de transporte y comunicaciones (15%) y la industria manufacturera (14%).

El reporte muestra que Cochabamba concentró el 17% de la base empresarial de Bolivia, hasta julio de este año, registrando un incremento del 1.9%, comparado a igual período del 2020, de 57.070 a 58.174 nuevas firmas. “Pese a la pandemia fueron más las empresas que se abrieron que las que se cerraron”, detalla el informe.

Con relación a las exportaciones, el IBCE señala que entre 2015 y julio del 2021 el departamento acumuló un valor de $us 2.185 millones, registrando su pico máximo en 2018 con $us 443 millones.

“Los principales destinos fueron Argentina, Brasil y Perú de un total de 51 países. La oferta exportable en el 2020 fue de 201 productos, destacando el gas natural, oro en bruto y bananas».

En 2020, el valor de las exportaciones de Cochabamba alcanzó los $us 295 millones; de este total se exportó a la Argentina $us 81 millones; a Brasil, $us 42 millones; a Perú, $us 33 millones; a Hong Kong, $us 27 millones; e India, $us 21 millones.