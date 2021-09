Comisión legislativa suspende el análisis del juicio de responsabilidades contra expresidenta Áñez

Fue suspendida la sesión de la comisión mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que debía considerar la proposición acusatoria contra la expresidenta Jeanine Áñez.

El diputado Daniel Rojas, integrante de esa instancia, informó que se descartó el encuentro de diputados y senadores, y que no existe una nueva fecha para considerar el proceso, por los hechos de Sacaba y Senkata.

“La denuncia por Sacaba y Senkata se tratará en una próxima sesión, no hay fecha todavía, se ha suspendido, mañana (miércoles) no habrá sesión de la comisión mixta, desconocemos las causas. Primero había un comunicado, pero ahora se ha suspendido hasta nuevo aviso, no tenemos fecha todavía”, dijo en contacto con la prensa.

Explicó que las primeras 20 causas, aprobadas la pasada semana, fueron remitidas a la presidencia nata del ente Legislativo, para que las considere y llame a sesión plenaria para su tratamiento.

La exmandataria es acusada de la presunta comisión de los delitos de genocidio, lesiones graves y gravísimas, lesiones seguidas de muerte, por el deceso de 38 personas durante las intervenciones realizadas en noviembre de 2019.

