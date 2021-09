Con un video, cocaleros denuncian que civiles lanzaron explosivos en presencia de policías

Mediante videos que circulan en redes sociales, cocaleros y vecinos de Villa Fátima denunciaron que personas civiles lanzaron explosivos en presencia de policías en medio de los enfrentamientos en Villa Fátima por el conflicto en Adepcoca.

Según las imágenes que se «viralizaron» en las redes sociales, se alcanza a ver a una persona vestida de civil arrojando un objeto, aparentemente un explosivo, en presencia de dos uniformados que se encuentran cerca.

El hecho generó la indignación de las personas que se encontraban cerca del lugar, quienes reclamaron a los uniformados por este hecho.

“Los mismos policías son, pero de civiles están. Ahicito está (sic) y no lo pueden agarrar (al que lanzó el explosivo), no lo agarran. Por qué no lo agarran si está en sus narices ahí, le miran nada más; son los mismos policías infiltrados, de civiles están jodiendo con la dinamita y luego van a decir que los cocaleros han sido ¡Mentira!”, protestó una de las personas en la calle Huancané.

Los enfrentamientos en Villa Fátima entre cocaleros y policías se extendieron por varias calles aledañas al mercado de Adepcoca, llegando hasta el sector de la terminal de Minasa.

La Policía recurrió al uso de gases lacrimógenos para anular la protesta que terminó con más de una decena de detenidos y varios heridos.