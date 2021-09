Concejal Saavedra: “No huele bien la anulación de la convocatoria para licitar el contrato de la basura”

Saavedra manifestó su preocupación por que se repitan las acciones de la ex alcaldesa que dilató el tema y terminó ampliando el servicio con el actual operador.

Para el concejal Manuel Saavedra la anulación de las convocatorias para licitar el nuevo servicio de aseo urbano en la ciudad “no huele bien” porque las causales fueron equivocaciones en las sumas de los precios unitarios de tres procesos independientes, uno para la zona este, otro para zona oeste y el último para la disposición de los residuos. Denuncia que la actual gestión está buscando dilatar el tema, para que, al cumplirse los plazos para una licitación internacional, se termine ampliando el servicio al actual operador como lo hizo la ex alcaldesa interina.

“Se habían presentado más de 10 empresas, hoy había una reunión de aclaración, pero sorpresivamente anularon el proceso porque en los tres se equivocaron en las sumas. Eso nos indica que esta gente está haciendo las cosas con las patas o no tienen ni la más peregrina idea de lo que están haciendo. Preocupémonos porque es un contrato de alrededor de 2500 millones de bolivianos para recoger 1700 toneladas de basura todos los días, es mucho dinero para que se esté improvisando”, aseveró.

“¿Será que no es eso lo que busca esta alcaldía?, generar estas pérdidas de tiempo para que en unos meses digan que no les da el tiempo para lanzar una licitación internacional y van a tener que ampliar el servicio?”, preguntó en el plenario del órgano legislativo.

El tema cobra relevancia porque hace unos días por unanimidad, los 11 legisladores aprobaron una ley, para que los contratos y convenios pasen por el Concejo Municipal para su revisión, fiscalización y aprobación.

“Si ese fuera el caso, nos gustaría conocer las justificaciones del alcalde. Él fue uno de los principales críticos del actual operador. Esto no huele bien, esto no es normal, equivocarse en la suma en tres procesos independientes no es normal y no se deben hacer así las cosas”, finalizó.