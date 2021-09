Conflicto: 15 mil toneladas de carga boliviana están varadas en Puerto Arica

Debido al conflicto entre la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) y la Empresa Portuaria de Arica (EPA), que se arrastra hace casi dos meses, los importadores bolivianos tienen más de 15 mil toneladas de carga inmovilizada en el puerto chileno, lo que a la fecha genera una pérdida de 630 mil dólares, informó la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

La pérdida diaria es de 70 mil dólares.

La Cámara Boliviana de Transporte (CBT) también está perjudicada porque sus vehículos ya están varados 10 días en Puerto Arica, por lo que el sector realizó ayer un bloqueo en la carretera al occidente del país, a la altura de la tranca de Suticullo. La medida de presión se levantó a las 18:00.

El representante de la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba, Germán Mercado, indicó que fueron convocados por el Gobierno al diálogo, hoy en La Paz.

El gerente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, denunció que la situación para los importadores bolivianos es crítica debido a que pagaron la tarifa elevada por adelantado a la ASP-B, pero ésta no se canceló a la EPA.

Explicó que para evitar tener la carga varada también pagaron directamente a la EPA, pero a pesar de ello su carga no puede salir por que la ASP-B no emite una boleta para que la mercancía sea despachada por la Aduana.

“Estamos perjudicados, a pesar de realizar doble pago por la misma carga, ésta no se puede mover porque la ASP-B no emite boletas correspondientes y no nos dicen por qué. Ayer, a insistencia de las Cámaras, indicaron que se liberarán 10 contenedores; eso no es nada”, dijo.

La situación también generará una multa por la demora en la entrega de contenedores, que son prestados.

El ejecutivo de la CNC considera que la ASP-B, al negar la emisión de documentación, estaría incumpliendo deberes establecidos en su propia normativa, además de dañar el comercio exterior de Bolivia.

La CNC solicitó a la ASP-B cumplir sus funciones y resolver lo antes posible el conflicto para evitar generar más pérdidas al sector empresarial y no perjudicar la reactivación económica.

La carga de importación que no puede salir de Arica son insumos para las industrias, alimentos, farmacia y otros, además de artículos ya terminados. Esto podría generar escasez de algunos productos y la elevación de los mismos.

A pesar de que la ASP-B informó a los medios de comunicación que convocó a la EPA a dialogar, la empresa chilena indicó a Los Tiempos que a la fecha no hay ninguna invitación formal o escrita que los convoque al diálogo.

Tras no poder llegar a un acuerdo con ASP-B, el 5 de agosto, la EPA elevó el precio de los servicios que presta a la carga boliviana. En septiembre ASP-B comunicó que por la elevación arbitraria de tarifas no pagará los servicios prestados en agosto a la carga de importación boliviana, por lo que TPA anunció que a partir del 20 de septiembre aplicará el cobro anticipado.