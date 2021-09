Construcción en Santa Cruz mantiene primer lugar a nivel nacional

La gestión 2021 la actividad económica en general se está reactivando y la construcción muestra tasas positivas de crecimiento.

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) ha elaborado un reporte con los principales indicadores relacionados con la actividad de la construcción en el departamento. El análisis evidencia que el departamento de Santa Cruz bordea el 30% de toda la actividad de la construcción a nivel nacional y está en primer lugar tanto por consumo de cemento como por la colocación de créditos.

Todos los gráficos se basan en la información oficial disponible en las diferentes entidades del Estado, siendo la principal el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Consideraciones Previas

Lamentablemente, el Instituto Nacional de Estadística, hasta la fecha no ha publicado oficialmente datos del Producto Interno Bruto (PIB) del año 2020, por lo que no podemos actualizar los cuadros a esa fecha. Si bien se difundieron indicadores más recientes del índice Global de la Actividad Económica (IGAE) elaborado por el INE, no se pueden utilizar para un análisis responsable porque no son comparables y no están regionalizados por departamento.

Sin embargo, es posible afirmar que la desaceleración de la economía que se arrastraba desde el año 2016 y la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, derivaron el 2020 en una recesión de la economía nacional y regional, al igual que el desplome de la actividad de la construcción.

La gestión 2021 la actividad económica en general se está reactivando y la construcción muestra tasas positivas de crecimiento, sin embargo, entre tanto no se disponga de datos oficiales, no es posible determinar si la construcción ha recuperado los niveles de actividad previos a la recesión.

Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador macroeconómico que representa el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período de tiempo, y permite determinar el desempeño de dicha economía. En la década de los 70, el departamento de Santa Cruz comienza una dinámica de crecimiento notable y constante que le ha permitido convertirse en el primer Departamento de Bolivia por la magnitud de su economía.

El año 2019, la economía de Santa Cruz representaba el 33% del total de la economía de Bolivia

consolidando su primera ubicación entre los departamentos del país.

Desde el año 2010, la tasa de crecimiento del PIB de Santa Cruz ha sido superior a la de Bolivia. El 2019 la economía de Santa Cruz creció a una tasa del 4,15%, indicador superior en un 86,9% a la de Bolivia que fue de 2,22%.

La construcción es una actividad transversal a toda la economía, se caracteriza por demandar de manera importante mano de obra y se ha ido consolidando como uno de los principales sectores económicos de Santa Cruz, representando, a partir del año 2014 un valor superior al 3% del PIB departamental. El 2017 llegó al 3,5%.

Este crecimiento de la actividad de la construcción se ha dado en todo el país, pero las tasas de crecimiento registradas en el departamento de Santa Cruz superan a las de Bolivia de manera sostenida desde la gestión 2010, excepto el año 2012 cuando se registraron indicadores similares.

La gestión 2019 la construcción en Santa Cruz creció 3,4%, mientras que el crecimiento nacional fue de 2,88%.

En el período analizado, se evidencia que el departamento de Santa Cruz representa más del 20% de toda la actividad de la construcción a nivel nacional alcanzado su mayor participación los años 2017 y 2018 con el 27,3%.

Consumo de Cemento

La evolución del consumo de cemento, un indicador fundamental del comportamiento del sector, por constituir uno de los insumos principales para el desarrollo de la actividad constructiva y el departamento de Santa Cruz es el principal consumidor de cemento de todo el país.

Esta tendencia en el consumo de cemento hace que el departamento de Santa Cruz represente más del 30% del consumo nacional, lo que le consolida como primer departamento del país.

El nivel más bajo de participación de Santa Cruz en el consumo de cemento a nivel nacional fue el año 2020 con el 25,1%, y el más alto fue el año 2016 con el 32,1%, manteniendo una participación promedio del 25% en todo el periodo de análisis.

El consumo de cemento en el departamento de Santa Cruz ha venido creciendo a tasas positivas desde el año 2010, hasta que en el año 2017 presenta una tasa negativa del -7%.

Este descenso puede deberse a la desaceleración económica que se está produciendo en Bolivia desde el año 2014, con tasas cada vez menores de crecimiento, y que se ha evidenciado en el sector de la construcción recién a partir del año 2017.

Como muestran las cifras, la venta de elemento disminuyó de forma importante durante el año 2020 como consecuencia de la paralización de actividades durante la cuarentena sanitaria y la recesión económica. Sin embargo, el departamento de Santa Cruz mantuvo el primer lugar en cuanto a venta de cemento, representando el 26% de las ventas nacionales, seguido por La Paz con 20% y Chuquisaca con 18%.

Cartera de créditos

La actividad de la construcción por sus características especiales, tiene una relación directa con el financiamiento que ofrece el sistema nacional, tanto a las empresas de la construcción para que desarrollen sus actividades, como a las personas que quieren adquirir vivienda.

A partir del año 2014 con la puesta en marcha de los Créditos de Vivienda de Interés Social como consecuencia de la Ley de Servicios Financieros del año 2013, la dinámica crediticia aumenta de forma notable.

Desde el año 2014 se observa un crecimiento, medido en cifras absolutas de millones de Bolivianos, de las carteras de construcción (crédito para las empresas), vivienda (tanto vivienda normal como de interés social) y vivienda de interés social.

Este crecimiento se aprecia en el peso que tienen estas carteras en el total de créditos otorgados por el sistema financiero en el departamento de Santa Cruz, y se evidencia que es cada vez más importante.

La cartera de vivienda el año 2020 representaba el 22,6% del total de la cartera de créditos del Departamento de Santa Cruz, y la cartera de construcción alcanzó el 14,7% del total. Es destacable la evolución sostenida del crédito de vivienda de interés social que el año 2020 representó el 14,5% de la cartera total de Santa Cruz, habiendo casi duplicado su participación desde

el año 2014.

En relación con los créditos a nivel nacional, el 39,6% de la cartera de la vivienda de interés social está en el departamento de Santa Cruz, al igual que el 35,7% de los préstamos de vivienda y el 37,6% de los recursos colocados para construcción por el sistema financiero.