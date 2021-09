Cristian Chávez volverá a jugar después de 161 días

Este domingo Cristian “Pochi” Chávez volverá a jugar en el torneo profesional después de 161 días, cuando Wilstermann enfrente a The Strongest, por la fecha 19, en La Paz.

Fuente: lostiempos.com

El jugador ayer aseguró que durante la semana trabajará para jugar 45 minutos y ser tomado en cuenta para el cotejo del domingo.

“Vamos a ver toda la semana, voy a seguir trabajando y ver si voy a estar para jugar 45 minutos, tengo que probar adentro de una cancha, qué mejor que este domingo. Lo que si es cierto es que estoy contento de que voy a volver a una cancha y jugar”, dijo Chávez.

La última vez que jugó en el torneo local fue el 11 de abril. Ingresó en el minuto 15’ST para reemplazar a Santiago Echeverría en el cotejo en el que Wilstermann cayó por 0-3 ante The Strongest, en el estadio Félix Capriles, por la fecha 4.

Se esperaba que ante Oriente, Chávez ya fuera convocado, sin embargo, no fue así.

“Hoy (por ayer) estoy aquí para decirles que si Dios y la Virgen quieren, voy a pisar nuevamente una cancha, por eso estoy muy contento. Va bien la evolución de la lesión. Todavía no estoy para jugar los 90 minutos, pero sí para volver a pisar la cancha”, aseguró.

Ambos equipos llegan a este cotejo con la necesidad de quedarse con los tres puntos, aunque en situaciones diferentes. The Strongest quiere recuperar la punta y Wilstermann requiere las unidades perdidas en casa, para continuar en la lucha por un premio internacional.

“Mis padres me pidieron que le regale un título a mi hermana (que falleció hace unas semanas), no sé si será este semestre o al año que viene, pero se lo voy a dar. Por eso, vine, todavía no está mi retiro, me estoy poniendo bien en lo físico y que la rodilla me responda, pero vamos a pelear hasta el final”, aseguró.

El volante fue operado en Buenos Aires el pasado 4 de mayo. Regresó a Cochabamba a inicios de agosto y aunque esperaba estar listo para volver a jugar en unas dos o tres semanas, tomó un poco más de tiempo.

Reemplazantes

El técnico de Wilstermann, Diego Cagna, aseguró que aún no definió quiénes serán los reemplazantes del defensa Santiago Echeverría y el volante Serginho, quienes no podrán jugar ante The Strongest por acumulación de tarjetas amarillas.

“Hay varios chicos que lo pueden hacer en las dos posiciones”, dijo Cagna.