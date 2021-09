Cristiano Ronaldo se mudó de su mansión en Manchester por una inesperada molestia

Georgina Rodríguez junto a sus hijos, jugando con las ovejas (georginagio)

“Si bien la propiedad es hermosa y está ubicada en campos ondulados y bosques, también estaba cerca de ovejas que son muy ruidosas temprano en la mañana. Ronaldo es un verdadero profesional que se preocupa mucho por el descanso y la recuperación después de los partidos, por lo que se decidió que era mejor que él y su familia se mudaran”, sostuvo una fuente consultada por el diario.

Hace dos semanas, Georgina Rodríguez, pareja del deportista, subió a su cuenta de Instagram fotos familiares en las que se podía observar cómo los niños jugaban con los animales.

Además, el bien se encuentra ubicado cerca de un camino público, por el cual se puede observar con facilidad el interior de la casa a través de sus grandes ventanales.

Cristiano Ronaldo junto a su pareja, Georgina Rodríguez (georginagio)

Ante este escenario, el máximo goleador a nivel selecciones, se inclinó por mudarse a otra vivienda ubicada en el barrio de Cheshire. La misma cuenta con piscina, sala de cine, garaje para cuatro autos (un punto importante para el futbolista, ya que cuenta con una importante colección de autos de lujo), cámaras de circuito cerrado de televisión, portones eléctricos y guardias patrullando la zona.

Según la inmobiliaria, esta es una propiedad única debido a que “sus jardines ocultan la vista de la casa”. Esta mansión se encuentra cerca de la que utilizó durante gran parte de su primer periodo en la institución inglesa.

Vale destacar que Cristiano Ronaldo retornó al club con la clara intención de triunfar bajo la conducción técnica de Ole Gunnar Solskjaer y brillar nuevamente en el Teatro de los Sueños. “He vuelto al United por dos razones. La primera, porque amo el club. La segunda es porque adoro la mentalidad ganadora que se respira en este club. No he vuelto para ser una porrista. Si quieren triunfar, necesitan amar este club desde lo más profundo de su corazón. Tienen que comer, dormir y pelear pensando en el club. Jueguen o no jueguen, tienen que apoyar a los compañeros y dar el 100% por el club. Yo estoy aquí para ganar y nada más. Para darnos alegrías. Yo quiero ser feliz ¿y ustedes? Todos son jugadores increíbles y yo creo en ustedes, sino no hubiera vuelto. La gente nos apoyará si damos lo mejor de nosotros”, arengó el luso ante sus compañeros.