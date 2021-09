Cuéllar es el virtual rector de la Uagrm y afirma que no repartirá pegas ni tomará venganza

Vicente Cuéllar es el virtual rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) tras haber obtenido la votación mayoritaria en los estamentos docentes y estudiantes. El candidato de Cambio obtuvo en docentes el 53% de los votos y en estudiantes el 65% de apoyo, en la segunda vuelta.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

«Nosotros no hemos entrado con sed de venganza o revanchismo. Ulloa me votó de la universidad hace cinco años, creo que los tiempos de Dios son perfectos. Me restituyeron mis derechos laborales. Lo que si me dolió fue el daño psicológico y moral. Fue cruel. Creo que la política es muy cruel. La política es sucia, porque tratan de desprestigiarte y eliminarte…», manifestó.

Cuéllar cree que los estudiantes comprendieron la propuesta de cambio que planteó y por eso recibió el apoyo y la confianza. «Nosotros hemos mencionado en la campaña, que lo difícil no era ganarles a estas autoridades que están 9 años en gestión, nosotros estamos contentos porque los estudiantes asimilaron ese cambio. Creo que Ulloa cometió un error garrafal, de juntarse entre políticos e hicieron alianzas entre perdedores, yo hice alianza con los estudiantes y docentes», aseguró.

Cuellar es chaqueño, economista y abogado titulado en la Uagrm, trabajó en el sector privado y la banca. Tiene un amplio recorrido profesional, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas.

Consultado sobre si las alianzas que hizo implican una distribución de cargos en la U, respondió: «Nosotros no tenemos compromisos de pegas con nadie. Nuestra alianza con Gonzalo Rojas y todos los decanos es solo para ayudarles a hacer gestión. No tenemos compromisos laborales con nadie. Por eso tenemos la libertad absoluta y no hemos loteados la universidad. Vamos a hacer cambios trascendentales», adelantó.