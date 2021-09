Defensa de Áñez espera que CIDH responda en 10 días

Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, informó este jueves que se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responda la solicitud de medidas cautelares para la exmandataria en un plazo “máximo” de diez días.

“Al tratarse justamente de medidas cautelares y de carácter urgente, la defensa espera que en un plazo máximo de 10 días se tenga una respuesta (porque) en este caso existe una vulneración al derecho a la vida y al derecho a la integridad personal de una (privada de libertad con) daño físico, daño psíquico y daños morales”, dijo Guillén a La Razón.

La defensa de Áñez pidió a la CIDH que otorgue medidas cautelares para que el Estado precautele la salud y la vida de la exmandataria.

El Gobierno respondió al requerimiento de la CIDH y pidió que el organismo declare inadmisible el pedido de medida cautelar.

“En este caso, es un descuido del Estado, que es garante de la salud de cualquier persona detenida, y no ha logrado, en seis meses, restablecer su salud, de volverla a su condición original, lo cual significa que no se la dio el tratamiento adecuado, (además) un tratamiento médico no puede ser eterno, no puede dudar seis meses y seguir comunicando que la salud de ella es estable”, dijo el legista.

Áñez se encuentra con detención preventiva desde marzo acusada por el caso de supuesto “golpe de Estado”.