Denuncian que un perro vive encadenado desde hace más de 8 años en La Paz

Un perro vive encadenado desde hace más 8 años en una vivienda de la ciudad de La Paz, denunció la Asociación Huellitas Bolivia, a través de un video publicado en su página de Facebook.

De acuerdo con las imágenes, el pequeño animal está encadenado a una cobija de madera y por lo que se observa, la cadena es demasiado corta que le impide tener mayor movilidad.

La Asociación informa que ahora las condiciones en que vive el perrito son peores, debido a que la construcción que emerge al lado comenzó a quitar el sol al patio de la casa donde vive el animal.

“El pobre animal no tiene sol en ningún momento. Él se encuentra en la zona Villa Nuevo Potosí, Calle José Pinelo entre Martines Monje y Guamán de Ayala, favor a la Asociación Huellitas si pueden ayudarlo”, dice en su mensaje.

La Asociación se define como una entidad protectora de animales y no pertenece a ninguna ONG en particular. En su página aclara que utiliza la plataforma digital para difundir cualquier caso de los sin voz y de los que necesitan acogida, adopción, traslado, extravíos, maltratos, etc.

Fuente: Correo del Sur