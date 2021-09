Diputado Cabezas pide a opositores no mentir sobre contenido de proyecto de ley contra legitimación de ganancias ilícitas

El presidente de la Comisión de Constitución Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Renán Cabezas, instó este domingo a políticos de oposición a no mentir y desinformar sobre el contenido del Proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales.

«Desmentir de forma categórica, decir a la derecha que no mienta al pueblo boliviano, que no mienta, que no mal informe, que no utilice el proyecto de ley que hemos aprobado en la Cámara de Diputados el pasado jueves y viernes, de forma sesgada, de forma malintencionada», manifestó.

La propuesta normativa aprobada la madrugada del viernes, en grande y detalle, tiene por objeto establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constitución, leyes, tratados y convenciones internacionales destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar ese tipo de delitos, señaló.

«Hermanos y hermanas, no caigamos en la mentira de la derecha, están diciendo que los hermanos comerciantes, hermanos transportistas y otros sectores sociales van a ser perseguidos con esta ley, de ninguna manera, la presente ley respeta los derechos fundamentales», subrayó.

Dijo que quienes deben estar preocupadas son las personas que están involucradas con actividades ilícitas en Bolivia.

«La presente ley respeta el debido proceso, que se preocupen aquellos que tienen actividades económicas ilícitas, que se preocupen los narcotraficantes, que se preocupen los contrabandistas, que se preocupen los corruptos, que se preocupen los terroristas, que se preocupen aquellos que rompen la paz social; la ley va a crear bienestar y paz social en Bolivia», mencionó.

Fuente: ABI