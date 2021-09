Dueño de predio es atacado a tiros y con machete por avasalladores en una comunidad de San Julián

Fuente: El Deber / Santa Cruz

Un enfrentamiento por tierras ocurrió la tarde de este sábado en el Núcleo 53 de la comunidad El Carmen, distante a 90 kilómetros de San Julián, dejando como saldo varias personas heridas.

Según la denuncia presentada en la Policía, el hecho ocurrió a las 16:30 de este sábado cuando el dueño del predio, Juan Montaño, acompañado de trabajadores y comunarios del lugar, se dirigió a su propiedad para hablar con los avasalladores; sin embargo, fueron atacados con machete, palos y disparos de armas de fuego.

De acuerdo a la denuncia, Montaño resultó herido con arma de fuego, por lo que fue llevado al hospital de San Julián y posteriormente a una clínica privada de la capital cruceña.

Otros trabajadores que acompañaban a Montaño, entre ellos Franklin León, tienen heridas en el brazo, la cabeza y las piernas, producidas por arma blanca (machete) y golpes, por lo que también tuvieron que ser asistidos en un centro de salud de la comunidad.

«Están avasallando tierras sembradas con soya, diciendo que son tierras fiscales; sin embargo, no es así. Estas tierras vienen siendo trabajadas desde hace años. Ellos se quieren adueñar de esto que está sembrado», dice uno de los afectados. «Por favor, autoridades, ayúdennos a sacar a esta gente abusiva que se quiere adueñar de lo ajeno, de tierras trabajadas», agregó.

Por su parte, el trabajador agredido con machete, con lágrimas en los ojos pedía ayuda a las autoridades: «Miren cómo me han ‘macheteau’, no puedo mover el brazo. Me golpearon la cabeza y me duele mucho. Yo soy un simple trabajador y ellos vinieron con escopeta y con machete para atacarnos», contó.

El servicio de Emergencias de la clínica Foianini informó que el paciente Juan Montaño se encuentra con diagnóstico reservado. Agregaron que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn) se presentaron en la clínica para recabar toda la información relacionada con su salud.