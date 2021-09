EEUU: la misteriosa desaparición de una joven que recorría el país en camioneta junto a su novio

Fotografías dell viaje en carretera de Gabby Petito y su novio Fotografías dell viaje en carretera de Gabby Petito y su novio

Katie Shepherd

En julio pasado, Gabby Petito, de 22 años, junto a su novio partieron con una camioneta, una carpa y el objetivo de conducir por los Estados Unidos para conocer las maravillas naturales más emblemáticas del país.

Durante los siguientes dos meses, la aventurera de ojos azules caminó descalza alrededor de las pirámides de tiza que salpican Monument Rocks en el condado de Gove, Kansas. Se deslizó por las laderas del Parque Nacional y la Reserva Great Sand Dunes en Colorado en su tabla de madera. En el Parque Nacional Zion en Utah, Petito posó con una amplia sonrisa frente a los acantilados de color terracota y vadeó a lo largo del río Virgin mientras serpenteaba a través del Estrecho.

Al parecer, Petito se quedó en Utah durante semanas, visitando los parques nacionales Mystic Hot Springs y Bryce Canyon, Canyonlands y Arches. Lo documentó todo en sus cuentas de Instagram y YouTube, hasta su última foto el 25 de agosto, en la que Petito sostiene una pequeña calabaza tejida frente a un mural de mariposas monarca en Ogden, Utah.

La leyenda que acompañaba a esas fotos en un fondo de mariposas —“Feliz Halloween”— y algunos mensajes de texto en los días siguientes fueron las últimas palabras que los padres de Petito leyeron de su parte. Nadie ha reportado comunicación de la joven de 22 años desde el 30 de agosto.

La policía del condado de Suffolk, en Nueva York, que comenzó a investigar la desaparición de Petito a fines de la semana pasada, informó en un comunicado publicado el lunes que la última ubicación conocida de la mujer era el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming. Sus padres reportaron su desaparición el 11 de septiembre, después de que pasara una semana sin noticias de su hija, según la policía.

Nichole Schmidt, la madre de Petito, le dijo a CBS New York que su hija se fue de la costa este con su novio para el viaje por la carretera a principios de julio. La madre y la hija se mantuvieron en un estrecho contacto durante la mayor parte del viaje, dijo Schmidt, hasta su última llamada vía FaceTime a fines de agosto.

“Al menos tres veces a la semana, usábamos FaceTime, nos llamábamos, nos enviábamos mensajes de texto con frecuencia”, dijo Schmidt a CBS New York. “Ella me mantuvo al tanto de todo este viaje”.

Cuando Petito dejó de responder por primera vez a los mensajes de su madre, sus padres asumieron que había perdido la cobertura de su teléfono acampando en un lugar remoto en algún parque nacional. Comenzaron a preocuparse solo después de una semana de silencio, dijo Schmidt.

“Creo que está en peligro porque no está en contacto con nosotros”, dijo Schmidt al canal de televisión. “Ella podría estar sola en algún lugar, podría estar varada en algún lugar en el desierto. Y necesita ayuda”.

Los padres de Petito dijeron que su hija había estado viviendo en Florida con su novio durante los últimos dos años, pero no ofrecieron más detalles sobre el hombre o la relación. Su novio también había estado documentando el viaje en su cuenta de Instagram hasta el 13 de agosto.

La policía dijo el lunes que los agentes habían localizado la camioneta Ford Transit 2012 blanca que Petito y su novio condujeron por todo el país durante el viaje.

CBS New York informó que el novio de Petito regresó a Florida y remitió las preguntas de la estación a su abogado. El Washington Post no publica el nombre del hombre debido a que no ha sido acusado de ningún delito. Por el momento, no respondió a una solicitud de comentarios la madrugada del martes.

En un video de YouTube subido el 19 de agosto, la pareja conducía de un lugar a otro en la camioneta. Sonreían a la cámara, compartían besos y hacían volteretas en la playa. Petito le ofrecía a su compañero bocados de comida de su tenedor. Se tomaban de las manos en un columpio y jugaban al hockey de aire en una sala de juegos en Santa Mónica, California. Ella grita y luego se ríe cuando la lluvia cayó sobre las paredes de su tienda un día. Su novio hacía yoga fuera de la tienda. Ambos se reían de un recipiente de granola de chocolate que se había derretido con el calor de julio mientras acampaban en Utah.

“Me encanta la camioneta”, dijo Petito a la cámara mientras descansaba dentro de la carpa con su novio. El viaje por carretera debía terminar el próximo mes en Portland, Oregon, según los padres de Petito.

En una emotiva súplica pidiendo ayuda para encontrar a su hija, el padre de Petito la instó a que se pusiera en contacto con ellos, si podía. Nichole Schmidt se secó una lágrima de la cara y se dirigió a su hija: “Te extrañamos”.