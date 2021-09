El Alto: La fiesta de tres amigos terminó “en asesinato”

Un joven de 26 años murió apuñalado por uno de sus mejores amigos, al que retó a una pelea “de hombre a hombre” y al final se fue llevando la peor parte de la farra. Agentes de la Policía arrestan a los vecinos fallecidos para esclarecer el fatal crimen.

Fuente: Cadena A, http://www.elalteno.com.bo

“Se procedió al levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino identificado como Jimmy Arón Aguilar Poma, quien al examen corporal físico externo presenta múltiples heridas punzo cortantes en su cuerpo”, informo el jefe de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Daniel Choque.

Según el informe policial, tres amigos se encontraron el lunes en la tarde y los tres decidieron ir a compartir algunas copas y escuchar algo de música a la casa de uno de los cuates que se encuentra en la zona de Alto Chijini.

Jimmy acompañado de Ever M., de 27 años y Henry T. de 28, recordaron cómo se divertían cuando eran niños y recapitularon sus anécdotas después de salir del colegio.

Ya en horas de la noche y mientras más bebidas consumían, dos de los tres mejores amigos, comenzaron a lanzarse indirectas en tono de burla hasta que uno de ellos dijo “yo te puedo ganar”, “¿acaso has ido al cuartel?” y “¿vos eres mi chango?” dijo el sujeto sin pensar que esas tres preguntas se convertirían en la chispa del asesinato.

MOLESTIA

Esas palabras comenzaron a provocar la molestia entre los cuates y según uno de los protagonistas, Jimmy se molestó y se puso al frente de Ever, a quien los retó a definir las cosas a puño limpio y “a lo hombre”.

“Hemos consumido bebidas alcohólicas y él (Jimmy) estaba mareado, quería pelear conmigo y salimos afuera en la calle y nos agarramos a puñetes”, recordó Ever, tras ser aprehendido por los agentes del orden.

“Nos romperemos a ver quién gana”, supuestamente retó la víctima a su buen amigo, algo que Ever aceptó sin dudar, ya que, al parecer, ambos jóvenes tenían roses desde hace tiempo atrás.

“Hubo un cruce de palabras. Él sacó el cuchillo y yo me defendí, fue en defensa propia, yo no soy una persona mala, estudio, estas son cosas del alcohol, no era mi intención hacerle daño y luego la gente vino y me querían pegarme”, afirmó Ever al borde de las lágrimas.

Según el segundo sospechoso, Henry trató de separarlos, pero ambos muchachos le exigieron que se aleje y no se meta. Fue en ese instante cuando uno de ellos sacó el arma punzo cortante al verse dominado por su rival, en medio de un forcejeó, Ever tomó el cuchillo y apuñaló dos veces a su mejor amigo Jimmy.

EL CADÁVER

La víctima cayó al piso y comenzó a convulsionar, los vecinos que estaban por el lugar se percataron del hecho y llamaron a la Policía, mientras los dos sospechosos intentaron huir.

“El personal de la División de Homicidios se presentaron en instalaciones de la Clínica Litoral, en Alto Chijini, donde se puedo evidenciar que la víctima murió por dos puñaladas a la altura del tórax, además la víctima también presentó una herida facial en el lado derecho”, ratificó el jefe policial.

Tras que Jimmy fue trasladado a un centro médico donde finalmente murió por las heridas, Ever se escondió en su casa, donde luego fue aprehendido por los agentes de la FELCC, en el lugar también encontraron el arma blanca y la ropa ensangrentada del principal sospechoso.

Mientras que el tercer amigo, también fue identificado y aprehendido ya que los tres son vecinos del lugar y según los vecinos, siempre se reunían para consumir alcohol y protagonizar peleas.