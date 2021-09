El asedio a la libertad de prensa, una constante en el gobierno de Luis Arce

La línea discursiva de las autoridades del MAS encabezado por Evo Morales está orientada a la descalificación del trabajo de los medios que no sean estatales o afines al Gobierno.

Fuente: Brújula Digital

La libertad de prensa estuvo bajo acoso permanente en el gobierno de Luis Arce aunque su administración señala que da garantías para el ejercicio de este derecho.

No obstante, la línea discursiva de las autoridades del MAS encabezado por Evo Morales está orientada a la descalificación del trabajo de los medios que no sean estatales o afines al Gobierno.

En agosto, el vocero presidencial Jorge Richter denunció que en Bolivia hay una supuesta «corporación mediática» que coordina con líderes políticos de la oposición boliviana e internacional que «no miran al movimiento popular con simpatía» y que formarían parte de «lógicas liberales y neoliberales».

La apreciación de Richter fue secundada por Evo Morales, quien dijo que «algunos medios, no todos, tergiversan, descontextualizan, generalizan y usan la falsedad para mantener en la impunidad a los autores de las masacres y la represión”.

Esa fue la constante del discurso de las autoridades, quienes tildaron a los medios de “mentir” y de ser “actores de oposición”. Los gremios de periodistas respondieron que «no hay periodismo del pueblo o del imperio».

En agosto, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, acusó a los medios de tergiversar la derrota del gobierno durante la interpelación de Luis Almagro, Secretario General, en el Consejo Permanente y lo expresó durante una entrevista en red Uno.

“Otra mentira de ustedes” respondió cuando fue consultado sobre el apoyo de tres países a la denuncia boliviana de que Almagro cometió injerencia interna.

La periodista frenó a la autoridad: “Me permito interrumpirle, Procurador, para pedirle que guardemos el respeto”. “Déjeme hablar” retrucó la autoridad, para afirmar que el fin de la sesión no era lograr apoyo sino para denunciar la “injerencia” de Almagro.

El ministro de Justicia, Iván Lima, también cuestionó las “editoriales” de los medios porque supuestamente “invisibilizan” a las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata y tampoco tienen cobertura y encima se los ataca.

Recientemente y en menos de siete días, al menos cinco periodistas fueron agredidos por fuerzas represivas del Estado y también por seguidores de Manfred Reyes Villa.

El viernes, durante la inauguración de la Expocruz, un fotoperiodista de El Deber fue agredido y amenazado con un proceso por supuesta agresión después de que fotografió el momento en que al presidente Luis Arce se le salió un zapato mientras salía de la feria apresurado en medio de rechiflas de la gente.

El lunes por la noche, seguidores de Manfred Reyes Villa agredieron a un periodista del diario Opinión mientras hacía cobertura de la vigilia que instalaron los primeros en defensa del alcalde.

Ayer, un periodista del diario Página Siete fue atropellado por un mocociclista de la Policía, gasificado y luedo detenido cuando realizaba la cobertura del conflicto de Adepcoca en la zona de Villa Fátima (La Paz). El reportero fue liberado después de cinco horas ante la presión de los gremios de la prensa por el abuso.

Dos periodistas de la agencia internacional Reuters también sufrieron heridas en puertas de un hospital mientras realizaban la cobertura del conflicto.

Esta mañana, la radio FM Bolivia denunció el robo y desmantelamiento de sus equipos instalados en el mercado de la coca.

En medio de este panorama, la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón afirmó el lunes que «los trabajadores de la prensa tienen las garantías para realizar su trabajo y eso es lo que estamos haciendo. Repudiamos todo tipo de agresión, insisto, venga de donde venga, no estamos de acuerdo con ello, lo hemos demostrado desde el primer día. Nosotros no criminalizamos la libertad de expresión, nosotros no criminalizamos el ejercicio de los trabajadores de la prensa”.

Las asociaciones de periodistas y de medios expresaron su malestar por los maltratos a los trabajadores de la prensa y no descartaron movilizaciones para hacer prevalecer la libertad de prensa, según dijo Elizabeth Arrázola, quien forma parte de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).