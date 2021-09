El círculo íntimo de Anthony Bourdain reveló algunas de sus excentricidades: «Se bronceaba para ocultar la palidez de la heroína»

Desde sus adicciones, pasando por su talento hasta lo más oscuro de sus últimos días. Fue luego de conocerse una biografía y un documental sobre el genial chef

A tres años de su lamentable deceso, familiares, amigos y conocidos de Anthony Bourdain revelaron detalles curiosos y alguna que otra manía que pocos conocían sobre el famoso chef estadounidense. Tras la publicación del libro Bourdain: The definitive oral biography y el estreno de su documental Roadrunner: una película sobre Anthony Bourdain, salieron a relucir las polémicas declaraciones que hicieron en los materiales algunas de las personas que tuvieron la fortuna de convivir con el reconocido jefe de cocina.

Su exasistente Laurie Woolever fue la primera en alzar la vos sobre las cosas que descubrió cuando se encontraba haciendo la investigación para el libro antes mencionado, material que escribió inspirada en la vida del también presentador estadounidense.

En entrevista para el diario The Post, Woolever confesó que durante las entrevistas se dio cuenta de que la mayoría de los amigos del chef querían convivir más con él y, aunque lo hacían, no les parecía suficiente, pues el Bourdain siempre quería estar haciendo algo.

“(Encontré) historias que nunca había escuchado y percepciones y observaciones que eran nuevas para mí (…) Aprendí algo nuevo de cada persona con la que hablé”, declaró. Dentro del libro también se encontraron algunas otras declaraciones como: “Era un tiburón, siempre en movimiento. Tuvo que mudarse para sobrevivir”, recordó Nick Brigden.

“Cada vez que estaba con él quería que durara más (…) Yo quería ser amigo de él, quería que agradarle mucho”, mencionó Anderson Cooper.

Dentro de su amplía investigación sobre el reconocido chef con el que trabajó en 2002 cuando se reunieron para crear un libro de cocina, Woolever retomó en su libro una revelación muy especial, pues Bourdain tenía una obsesión por estar bronceado.

“Recuerdo que bromeó diciendo que competiría en los Juegos Olímpicos de Bronceado George Hamilton”, le confesó su hermano Christopher Bourdain. “Se bronceaba, creo que en gran parte para ocultar la palidez de la heroína (…) parecía un bolso de Versace “, dijo James Graham.

Anthony Michael Bourdain se casó dos veces en su vida, la primera vez que llegó al altar fue en 1985 con Nancy Putkoski, pero la pareja no prosperó y 20 años más tarde dieron por terminada su relación. En 2007 se unió a Ottavia Busia, con quien procreó a su hija Ariane pero también terminó divorciándose en 2016.

“No me gustó su apariencia en los últimos años (…) parecía que ya no le importaba estar bronceado “. confesó su primera esposa Nancy Bourdain en el libro, mientras que su segunda concordó con ella de cierta manera: “Estaba mucho más oscuro en el último año de su vida. Dejé de ver los programas hacia el final, porque realmente no podía reconocerlo”.

su última esposa Ottavia aprovechó el espacio que le dio la exasistente del chef para hablar sobre la primera vez que salió con Bourdain. La madre de la única hija del estadounidense declaró que su exmarido se sentía nervioso porque se dieran cuenta de su diferencia de edad.

Por otro lado, su hermano Christopher Bourdain representó la principal fuente de información para que Woolever tuviera acceso a la infancia del reconocido chef. Gracias a sus relatos, se descubrió que Bourdain creció como creyente de la religión judía hasta su adolescencia, donde dejó esas creencias.

Otro punto que se tocó en el libro fue que el estadounidense siempre había querido ser escritor, sin embargo, tuvo la oportunidad de primero ingresar al mundo de la cocina para más tarde cumplir su sueño con sus libros bajo el mismo tema como Kitchen Confidential.

Tanto su trabajo como chef y escritor fueron reconocidos por grandes personalidades del medio como David Simon y Panio Gianopoulos.

Fuente: infobae.com