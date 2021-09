El dedo deli

Sin lugar a dudas el problema se salió de las manos y las hamburguesas son para chuparse los dedos, pero el hecho existió, según la investigación policial un joven trabajador tuvo el accidente en la empresa de comida rápida, perdió un dedo. El suceso quedó como los cientos que ocurren diariamente en este tipo de actividad comercial. Curiosa y desafortunadamente el pedazo amputado por una cuchilla fue a parar en una hamburguesa magnífica. Magnífica sorpresa que se dio la comensal.

Las empresas que se ven sorprendidas en este tipo de hechos tratan de ocultar rápidamente las evidencias, pretendieron sin ruborizarse devolver el monto de lo consumido y tras unas disculpas que todo quede olvidado. No contaron con las redes sociales que rápidamente propagaron la noticia haciendo de ella una de las más comentadas y compartidas. Algunos atisbaban a asegurar que era guerra sucia, un montaje de otra empresa y que dicha falange jamás existió. Este hecho puede causarle un grave daño económico y de reputación a la empresa, miles de empleos pueden perderse, pero la verdad es incuestionable, tanto así, que los propietarios del negocio, ni algún abogado salió a defender el caso.

No nos olvidemos que Santa Cruz es también el emporio de la comida rápida, aquí se encuentran marcas internacionales y miles de minúsculos emprendimientos caseros que pueden causarte más que un retorcijón o una rauda visita a la emergencia. No nos olvidemos de los choricanes, los chicharrones de perro y las comidas con heces de ratón o patas de chulupi. ¿Qué nomás no habremos comido? Las autoridades recién se hacen los que trabajan cuando explota la bomba mediática. Mañana será historia y seguiremos esperando el próximo hecho viral. Mejor, mire qué come y dónde lo hace.

Fuente: Richard Arispe