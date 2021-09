El Gobierno amplía operaciones de las AFP por 20 meses

Marco Belmonte / La Paz

El Gobierno decidió postergar por un año el inicio parcial de operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social y por 20 meses, hasta 2023, el pleno funcionamiento de la estatal en reemplazo de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

El Decreto Supremo 4585, aprobado ayer por el gabinete del presidente Luis Arce Catacora, establece la ampliación de plazos para el inicio de actividades de esta entidad.

El artículo 2 de la norma señala: “La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo iniciará actividades en los regímenes Contributivo y Semicontributivo de forma parcial dentro de 12 meses siguientes a la publicación del presente decreto supremo y de manera total en un plazo no mayor a 20 meses computados de igual manera”.

Esto significa que de forma parcial la entidad arrancará operaciones el 15 de septiembre de 2022 y de forma total el 15 de mayo de 2023.

El Gobierno justifica el atraso debido a que “en el proceso de migración de información entre las AFP y la Gestora Pública de Seguridad Social se han presentado dificultades en la transferencia de los datos, lo que ha provocado que la Gestora no pueda cumplir con los plazos establecidos para el inicio de actividades en los regímenes Contributivo y Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones (SIP), siendo necesaria una reingeniería de la empresa que implica un nuevo cronograma y recursos”.

AFP con más vida

El artículo 4 del decreto 4585 además alarga la vida de funcionamiento de las AFP. “Las AFP deben continuar con sus operaciones hasta que se concluya la totalidad de las tareas para el inicio de actividades de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y regulación expresa a ser emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

La disposición transitoria única del decreto estipula que la APS: a) Reglamentará las actividades parciales de la Gestora en los regímenes Contributivo y Semicontributivo y aprobará un cronograma con plazos y acciones para el traspaso del Sistema Integral de Pensiones (SIP).

b) Hasta los cuatro meses siguientes a la publicación del decreto (15 de enero de 2022) emitirá la reglamentación correspondiente para el traspaso del SIP entre la Gestora y las AFP, y las actividades totales de la entidad estatal de pensiones.

El financiamiento

Para financiar la estructuración y puesta en marcha de la Gestora, el gobierno de Evo Morales aprobó mediante decreto 3123 de marzo de 2017 un fideicomiso de 120 millones de bolivianos administrado por el Banco Unión. El mismo tenía un plazo de 11 años. Ahora con el decreto 4585 se extiende el plazo de este fideicomiso hasta 15 años.

Retraso por quinta vez

La Gestora Pública fue creada por la Ley de Pensiones 065 del 10 de diciembre de 2010, pero sus estatutos recién fueron establecidos el 15 de enero de 2015, con el Decreto Supremo 2248.

Este decreto indica que la Gestora debía iniciar sus operaciones en junio de 2016; sin embargo, el 15 de junio de ese año se promulgó el decreto 2802, que establecía el inicio de operaciones en un plazo de 15 meses desde la promulgación del primer decreto ampliatorio, es decir que su arranque estaba previsto para 15 de septiembre de 2017.

El 20 de septiembre de 2017 se promulgó el Decreto Supremo 3333 que postergó el inicio de funciones de la Gestora hasta el 20 de marzo de 2019.

El Decreto Supremo 3837 del 20 de marzo de 2019 amplió por 30 meses el plazo de inicio de actividades al público de la entidad estatal en cuanto a los regímenes contributivo y semicontributivo. Ese plazo vencía este 20 de septiembre.

Afiliados y recursos administrados

Ahorro El Sistema Integral de Pensiones (SIP) cuenta con 2.470.834 afiliados a junio de este año, según datos de la Autoridad de Fiscalización en Pensiones y Seguros (APS).

Asegurados La AFP Previsión tiene 1.325.042 afiliados registrados y la AFP Futuro otros 1.145.792.

Fondos La recaudación a junio de las dos AFP fue 976.783.123,55 bolivianos.

Administración El total de la cartera de inversiones los fondos del SIP asciende a El total de la cartera de inversiones los fondos del SIP asciende a 20.088.900.673 dólares, de acuerdo con la APS a junio.

Riqueza El valor de los fondos del SIP suman El valor de los fondos del SIP suman 21.930.317.056 dólares a junio de este año y valorado a precios de mercado

Deuda La mora del SIP a julio de este año suma 76.519.836,49 bolivianos.

Ingreso El decreto 4585 fija que la Gestora percibirá un incremento de Bs 2,56 a la comisión que recibe actualmente por cada operación de pago de Renta Dignidad.

Extracto de ahorro previsional de un afiliado a las AFP. Foto: Archivo

Expertos: Era difícil arrancar ahora con la Gestora estatal

Analistas observaron que el inicio de funciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social era muy difícil este año debido a que la migración de datos desde las administradoras de fondos de pensiones (AFP) es un proceso complejo.

El experto en pensiones Alberto Bonadona indicó que era poco probable el arranque. “Tarde o temprano van a desarrollar el software y traspasar la información, pero no es una tarea sencilla, son al menos un millón de cuentas de aportantes activos y 1,4 millones de personas que dejaron de aportar”, recalcó.

Explicó que en un principio por lo menos se necesita traspasar las cuentas de los aportantes activos, el resto en forma gradual. Además la Gestora debe contar con instalaciones en todo el país y personal. “Se debe recontratar a los funcionarios de las AFP, que es lo más aconsejable”, añadió.

El investigador del Cedla Carlos Arze indicó que no se avanzó en migración de datos y no se completó la infraestructura con la que debe operar la entidad. En 11 años no se logró hacer el cambio. “Cada AFP tiene sistemas diferentes , el problema es cómo se hará la adecuación y en infraestructura se necesita oficinas y ahí hay una gran dificultad que tiene que ver con ineficiencia y negligencia, se perdieron varios años, la Ley de Pensiones es de 2010, una década y no se avanzó nada”, puntualizó.

El analista Pablo Pinell opinó que la migración de datos de las dos AFP a una sola plataforma es el desafío de la Gestora. El problema es que cada AFP maneja un software diferente.