El insólito momento en que Kim Kardashian no vio a su hermana Kendall en la Met Gala pese a estar frente a ella

Estas son las fotos del momento que se volvieron virales ya que por su particular atuendo negro que le cubría la cara, la hermana mayor no vio a la modelo que tuvo que gritar su nombre para que la reconociera

Un hilarante momento de fallo en la moda se vio en la Met Gala 2021 cuando Kim Kardashian no vio a su hermana menor pese a que estaba frente a ella por su atuendo negro que le cubría la cara y afectaba su visibilidad para reconocer incluso a Kendall Foto: (Arturo Holmes/MG21/Getty Images)





Un momento hilarante ocurrió entre Kim Kardashian y Kendall Jenner en la flamante Met Gala 2021, ya que por el atuendo negro que le tapaba incluso la cara no vio a su hermana menor pese a estar frente a ella.

Después de su reunión en la alfombra roja, el internet se inundó de memes sobre el divertido encuentro, ya que parecía no reconocer a Kendall.

Diversas fotos han mostrado la secuencia de imágenes cuando Kim llegó poco después que Kendall quien la vio a lo lejos y la esperó para saludarla, la llamó por su nombre pero al no responderle la cara de la modelo mostró sorpresa e incredulidad por estar a centímetros de su famosa hermana.

Por lo que volvió a llamarla más fuerte y fue cuando Kim reaccionó con las manos mientras Kendall no pudo aguantar la risa del insólito momento que la moda les hizo pasar.

Posteriormente Kim Kardashian reveló lo que se dijo entre ella y su hermana Kendall, que desde entonces se ha vuelto viral.

“Kendall me estaba llamando por mi nombre y no podía ver quién era, pero vi el contorno de su vestido brillante”: dijo Kim posteriormente.

Ella subtituló la galería a sus 253 millones de seguidores: “¿Qué es más estadounidense que una camiseta de la cabeza a los pies?”.

En el insólito momento donde Kendall tuvo que gritar su nombre para que Kim la reconociera Foto: (Arturo Holmes/MG21/Getty Images)

El atuendo negro que obligó a mirarlo a todos los espectadores se trata de una pieza firmada por Balenciaga y así, la creadora de SKIMS continúa con su narrativa lúgubre y posapocalíptica que ha venido luciendo desde hace varias semanas, siempre sellada por los diseños de Demna Gvasalia.

El ex esposo de Kim West está promocionando su álbum Donda y armando una colección de ropa de calle para The Gap. Aún así, encontró tiempo para colaborar con Demna Gvasalia de Balenciaga en un look especial para Kim Kardashian.

El proyecto secreto es uno de los muchos que West ha emprendido con Gvasalia últimamente. Su alianza creativa ha llevado a momentos virales como él y Kardashian recreando sus votos en el escenario de la fiesta de Donda en Chicago este agosto.

Kendall Jenner lució un elegate atuendo transparente con cuentas brillantes Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

TMZ recordó que Kanye fue quien le presentó a la madre de sus cuatro hijos a la diseñadora Demna, nacida en Sokhumi, de 40 años, quien caminó a la estrella de la lista por la alfombra roja.

Luego de su cancelación en 2020 de la Met Gala, este año la pandemia movió la fecha para adelante y la celebración más importante del sector llegó el 13 de septiembre, de la mano de jóvenes personalidades como Billie Eilish, Timothée Chalamet, Naomi Osaka y Amanda Gorman. Además, Tom Ford, el patrocinador de Instagram Adam Mosseri y Anna Wintour de Vogue como sus presidentes honorarios, y la presencia de grandes celebridades de Hollywood.

La alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se realizó en un momento clave para el sector, el mes de la moda, con lanzamientos novedosos en todo el mundo. Rindió homenaje a la expo “In America: A Lexicon of Fashion”, que abrirá sus puertas el 18 de septiembre en el Anna Wintour Costume Center, y reflejó el estilo estadounidense en toda su magnitud, con apuestas arriesgadas y disruptivas.

Para la MET Gala 2021, el vestido Givenchy a medida de Kendall Jenner ofreció un precioso homenaje a uno de los papeles más icónicos de Audrey Hepburn, el de Eliza Doolittle en «My Fair Lady» Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

El MET de este 2021 fue una clara expresión de la diversidad cultural y corporal presentes en el mundo, y de la libertad con que esta se manifiesta diariamente en todos los rincones de Estados Unidos. Se pudieron observar cuerpos de todos los talles, edades y procedencias, personalidades de las más variadas culturas, y ropa categorizada generalmente como femenina o masculina en personalidades que eligieron hacerle frente al binarismo.

Además, desde cómodas zapatillas hasta tacos altísimos; vestidos de gala y pantalones deportivos muy bien lucidos, combinaciones de colores sobrias y otras de lo más excéntricas, demostrando que todo gusto personal puede estar a la moda y lo que importa es cómo se lo lleve al andar.

“Hay 100 definiciones diferentes de moda estadounidense”, expresó Andrew Bolton según Los Ángeles Times, el curador del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte. “No llegamos a una sola definición porque, ¡eso no funciona! Estoy tratando de encontrar un nuevo idioma o vocabulario para que la gente la piense diferente”, agregó.