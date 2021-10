El Parlamento Indígena convoca al Gobierno a debatir su agenda 21-25 este viernes

Los marchistas no se irán hasta conseguir respuestas concretas a sus demandas. El Gobierno espera el pliego petitorio.

Fuente: ANF

Los marchistas no dejarán la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta que sus demandas sean respondidas; el Parlamento Indígena convocó al Gobierno a debatir la agenda 21-25 este viernes a la facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

La marcha indígena llegará a esta ciudad al promediar las 19.00 a la plaza 24 de septiembre, está previsto que a las 16.00 partirán de la quinta Los Mangales en el Km 9 de la Doble Vía a Cotoca.

En la tarde de este jueves el Parlamento Indígena aprobó su agenda de 14 puntos, el que se constituirá en su pliego petitorio que esperan sea respondido por el Gobierno nacional. Y convocó a las autoridades para debatir su agenda 21-25 en el Parlamento Indígena.

Los convocamos para el día de mañana en la sala del ICU de la Universidad Gabriel René Moreno en el segundo Anillo y Campus Universitario para que podamos debatir entre el Parlamento Indígena y las autoridades nacionales», señaló uno de sus portavoces.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, observó que la marcha indígena no haya llegado en la mañana, toda vez que el Gobierno fue convocado a las 10.00 de esta jornada. Precisó que se presentaron los viceministros de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos; de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Villca; y de Justicia Indígena, Gilvio Janayo.

“En esta primera etapa quisiéramos conocer el pliego petitorio”, dijo Ruíz, precisó que no solo el Gobierno sino el país está a la espera de conocer cuáles son las demandas indígenas.

La marcha observó que solo hayan llegado viceministros, esperan que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca se presenten a responder los indígenas de Tierras Bajas.

Los marchistas no abandonarán esta ciudad hasta que las autoridades respondan a sus demandas. El presidente de la Subcentral TIPNIS, Benigno Noza, manifestó que se quedarán el tiempo que sea necesario hasta tener respuestas concretas.

“Se ha decidido estar el tiempo necesario para hacer bajar al Gobierno. Vamos a presionar, ojalá que sea así, esperemos que el gobierno tenga la plena voluntad de bajar (a dialogar), sostuvo Noza.

Por su parte, Pastor Iva, quien marcho en 1990 por el Territorio y la Dignidad, dijo que después de caminar 37 días no volverán a sus territorios sin respuestas a sus peticiones.

“Nos vamos a quedar y si no nos atienden la columna se va a quedar. No es posible que tantos días de la marcha, no es posible que nos retornemos con nuestras manos vacías”, declaró.