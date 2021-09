El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, advirtió este lunes actos de “separatismo” en Santa Cruz, donde se aprobó una cuestionada norma para la designación de algunas autoridades y también se registraron algunos hechos de violencia el 24 de septiembre.

“Se ha anunciado por parte del Ministerio de Justicia y el Ministro de Gobierno la presentación de diferentes acciones penales en contra de las personas que incurrieron en actos lamentables, por un lado de discriminación, por otro lado de ofensa a los símbolos patrios, (en este caso) a la wiphala, y actos que, con proyectos de ley, tienden al separatismo, es decir, una serie de conexiones que deben tomarse en cuenta”, dijo.

El viernes, en los actos protocolares por los 211 años de la gesta libertaria de Santa Cruz, se registraron algunos hechos de violencia e incluso el gobernador Luis Fernando Camacho no dejó hablar al vicepresidente David Choquehuanca (que entonces era presidente en ejercicio) y asimismo un grupo de asistentes bajó la wiphala momentos después de que se había izado.

“Considero que (todos estos actos han) estado absolutamente fuera de norma. La wiphala no es un símbolo como la flor de patujú o como la flor de cantuta; (…) la wiphala como nuestra tricolor son banderas que se usan en el país y ojo, el país solo tiene esas dos banderas, no tiene banderas regionales reconocidas en la Constitución, que son símbolos que se usan por tradición, en fin, pero las que valen son el rojo, amarillo y verde y la wiphala, esas sí están en la Constitución, reglamentadas y previstas como tal”, agregó Chávez en Bolivia TV.

Recordó que la wiphala es un símbolo tradicional y ancestral del país, que identifica a los pueblos y su desconocimiento es un delito, “por eso deben hacerse acciones legales en contra de esas personas que obviamente no conocen nada de esto y con base a su desconocimiento, a su ignorancia han realizado semejantes acciones de ultraje a las autoridades y a los símbolos patrios”.

Añadió que también se cometieron acciones de racismo y agresión personal, como en el caso de un dirigente que estaba con poncho y “ha sido chicoteado sin ningún motivo”.

Además, indicó que con la norma aprobada en el legislativo departamental de Santa Cruz, sobre la designación de autoridades, que todavía no fue promulgada, “estos señores piensan que pueden operar en contra de la Constitución y la ley”.

Entonces, “tienen que revisar y no me van a venir con el cuento de que se presume su constitucionalidad, mientras tanto quieren ejecutar esa norma, eso no se va a permitir, somos un estado que mantiene su unidad, así nos hemos mantenido (por) casi 200 años (…) y eso no va a cambiar, pues estarían desconociendo la identidad de Bolivia; son gente separatista, vean quienes son, son los gamonales que están operando en Santa Cruz, para dividir, para querer dividir el país, es esa gente”, expresó.

Sin embargo, remarcó que el mensaje frente a esas acciones es bastante claro: defender la unidad de Bolivia, sus símbolos patrios y no permitir que estas personas alcancen sus objetivos.

Justicia anuncia al menos tres procesos por los incidentes en los actos por la efeméride cruceña