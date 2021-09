Elle Fanning: «Mi hermana Dakota y yo estamos en la fase de emborracharnos y escandalizarnos con las anécdotas de lo que cada una hizo en el instituto»

“La Catalina la Grande real fue muy libre sexualmente, por eso la gente hablaba mal de ella”, asegura Fanning. “El sexo es una parte importante de la serie, y me parecía emocionante explorar esa parte del trabajo”. Se ríe. “Personalmente, a mí me encanta estar desnuda. La verdad es que en casa siempre estoy desnuda. ¡Es algo que forma parte de la vida!”. The Great muestra temas de lo más actuales, desde las repetidas críticas de que la riqueza y los privilegios suelen producir injusticias hasta el sesgo claramente feminista del guion. Por si eso fuera poco, el reparto es diverso. Fanning añade: “En Hulu nos preguntaron: ‘¿Estamos siendo fieles históricamente a lo que se veía en Rusia en aquel tiempo?’. Nosotros queríamos ir en una dirección contraria a la fidelidad histórica. ¿Quién quiere ver una aburrida serie de época con un montón de per- sonas blancas?”. Hace un ademán de desdén. “Eso ya lo hemos visto, y es un rollo”.

La intérprete tiene la impresión de que, igual que le sucede a Catalina, ella también está encontrando su voz, la seguridad en sí misma. “Era algo que debía crecer en mi interior”, prosigue. En las primeras reuniones se autoconvencía para no dar una opinión divergente. “Me planteaba: ‘¿Digo lo que pienso?’. A veces me daba tanto miedo que no lo hacía. Con el paso del tiempo empecé a preguntarme: ‘¿Por qué me digo que aún soy joven, que debo escuchar lo que me dicen? ¿Por qué estoy pidiendo perdón? Sí, soy joven, pero llevo mucho tiempo en este sector, y mi opinión cuenta”.