En casa del jabonero

Partiendo de esa sabia premisa, que no todo lo que ocurre en la vida es malo, convengamos en afirmar, sin ruborizarnos, que si algo aprendimos y debemos agradecer a estos 15 años de régimen socialista, fue el loable y humanitario propósito de prevenirnos contra el Covid19, ese veneno creado por sus mentores chinos, cuyo antídoto, al margen de unas raras vacunas, consiste en su gran habilidad de enclaustrar a la gente en sus casas o en las cárceles, sean estos incrédulos o herejes al sistema, hasta lograr su absoluta abulia y su tan anhelada particularidad de rebaño.

O sea, que los bolivianos debemos vanagloriarnos de nuestra suerte, ante los múltiples países del planeta, de estar venciendo el combate contra la peste china, pese al astronómico costo de esta cruzada, que subvino en miles de millones de dólares provenientes de nuestros recursos naturales en alza, y una inolvidable cuarentena de 15 años, celosamente vigilada por los Walillunkus.

Entretanto, si bien se reconoce la eficaz labor del encapsulamiento domiciliario como un magnífico método para mejorar las relaciones matrimoniales, no es menos cierto que esta quedó deslucida por los encarcelamientos extralegales, como el de la expresidenta Añez, y muchos otros altos excomandantes militares y policiales, quizás por falta de espacio en sus domicilios empero, ello supuso la visita de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fines de agosto, la cual requirió al gobierno, mediante nota oficial al ministro de justicia Lima, que en el plazo de siete días emita un informe sobre el estado de salud y sobre las acciones médicas que se toman para con la expresidenta Jeanine Añez, a solicitud de los abogados de esta ex primera autoridad del Estado.

Están por cumplirse 14 días de la solicitud y el informe no llega, pese a que el ministro se adelantó en asegurar: “que entregarían el informe antes del plazo fijado por el organismo internacional, ya que, habiendo respetado el debido proceso, se había cumplido todo procedimiento para resguardar la vida de la expresidenta”, como si del estado de las vacunas en la cadena de frío se tratara.

El dictamen del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (IGEI) que vino a investigar el tema de las elecciones de 2019, confirmó su absoluta posición frente a lo que significa un preso político, para lo que se entiende por un régimen democrático. De ahí que “no se puede entender” la fobia contra Jeaninne Añez por parte de los gobernantes de turno, salvo que esta haya arruinado, sin querer queriendo, las aspiraciones de un caudillo quedadizo, que, con su teatro de renuncia en cascada para volver a los tres días, le haya salido corneta por la consabida habilidad de los abogados altoperuanos que le frenaron ese anhelo.

Carl Sagan, en su infinita sabiduría manifestaba: “Cada estudiante debería tener desayuno y comida gratis en la escuela. Si los presos la tienen, ¿por qué los futuros doctores, ingenieros, licenciados y artistas, no?” quizás, sin proponérselo, el sabio afirmó lo que no conocía de nuestros gobernantes, que sostienen que no tiene caso alimentar a alumnos de colegio donde ellos mismos nunca más volverán, en cambio sí es muy posible que algún día vayan a la cárcel, donde el que no cae resbala, como en casa del jabonero.