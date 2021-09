En el Tigre hay susceptibilidad por los arbitrajes

Fuente: paginasiete.bo

El cuerpo técnico, jugadores y dirigencia de The Strongest mostraron su “susceptibilidad por los arbitrajes y por lo que pueda pasar el domingo”, cuando el Tigre reciba a Always Ready.

Los aurinegros sustentan su preocupación luego del polémico arbitraje de Carlos Arteaga, en el duelo en el que el primer plantel igualó 0-0 con Palmaflor. “Es horrible la sensación, no quiero que nadie me favorezca, pero tampoco que me metan la mano en el bolsillo, acepto y entiendo el error pero no podemos equivocarnos todo el tiempo, me recordaban algo que yo no recordaba, frente a Oriente, y digo siempre se equivocan con el mismo. Tengo susceptibilidad por lo que pase el domingo”, alertó el técnico Cristian Díaz.

Mientras que el capitán atigrado Daniel Vaca también habló sobre el juez. “Fuimos para buscar la unidades, lamentablemente hay factores que complican y esperemos que se pueda hacer algo con el tema arbitral, la verdad que ayer la figura fue el árbitro”. Añadió: “Esperemos que no sucedan cosas raras como está ocurriendo en estas últimas fechas del fútbol local con arbitrajes desastrosos y vergonzosos”.

La dirigencia comunicó que “hará la representación ante las autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol, para que el juez Carlos Arteaga no vuelva a dirigir los partidos del primer equipo en el presente campeonato”.

Pero en el mismo aseguran que quieren “entender que el mal arbitraje de Arteaga se debió a errores humanos y no así a intereses oscuros, que de confirmarse irían en desmedro del fútbol profesional”.