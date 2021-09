En filas del MAS crece opción de juicio a expresidenta Áñez por la vía ordinaria

Luego de que la Asamblea Legislativa presionó hace un mes para que la Fiscalía General del Estado entregue la proposición acusatoria contra la expresidenta Jeanine Áñez al Órgano Judicial y apurar el juicio de responsabilidades a la exmandataria, ahora más vocaes en el oficialismo se inclinan por un proceso ordinario.

La que parecía ser una solitaria propuesta de la exdiputada del MAS Lidia Patty, de que no correspondía un juicio de responsabilidades a Jeanine Áñez porque presuntamente no fue una mandataria constitucional, ahora va ganando adeptos dentro el oficialismo.

El senador oficialista Leonardo Loza aseguró ayer que llevar a la exmandataria de Bolivia en la silla de los acusados ante la Asamblea Legislativa Plurinacional sería reconocer su mandato.

“En mi criterio, es que la señora Jeanine Áñez vaya a un juicio ordinario y no de responsabilidades. Ella nunca fue electa por el voto de todos”, sostuvo Loza en declaraciones al portal informativo Urgente.bo.

Por su lado, el diputado del MAS Juanito Angulo explicó que, para que la exjefa de Estado vaya a un juicio de responsabilidades, debe cumplir al menos tres requisitos: primero, debe explicar quién la posesionó como presidenta transitoria; segundo, debe acreditar un documento o el aval del Tribunal Constitucional que la reconoce cómo Presidenta, y, tercero, debe mostrar las cartas credenciales que entrega el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según cita el portal Urgente.bo.

“Si no justifica estos elementos, la señora Áñez debe ir un juicio ordinario, pero si lo hace, deberá ir a un juicio de responsabilidades”, argumentó. El 13 de septiembre, Patty dijo también que la expresidenta recluida en la cárcel de Miraflores no debe ir a un juicio de responsabilidades porque no fue presidenta electa.

El senador Miguel Ángel Rejas (MAS) señaló que los pedidos de juicio de responsabilidades en contra de Áñez aún son analizados por los integrantes de la comisión, por separado, en las respectivas cámaras de Senadores y de Diputados. Agregó que se recolecta más información de diferentes instancias para dar un informe correcto sobre estas demandas.

Al ser consultado sobre la suspensión de la sesión de la semana pasada, Rejas señaló que se debió a motivos de salud, debido a que algunos integrantes de la Comisión Mixta de Justicia Plural padecían coronavirus.

Indicó que los miembros de esta instancia legislativa esperan la convocatoria a la sesión para tratar los pedidos de juicio de responsabilidades en contra de Áñez, quien permanece encarcelada desde mediados de marzo por dos procesos judiciales ordinarios iniciados en su contra.

El MAS requiere dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa para aprobar el juicio de responsabilidades contra Áñez y la oposición ha negado darle esos votos porque considera que primero se debe reformar la justicia para garantizar un juicio imparcial y transparente.

Directiva de la ALP busca consenso

El oficialismo convocará a los jefes de bancada de la Asamblea Legislativa Plurinacional para evaluar si se tratará durante esta gestión los juicios de responsabilidades que se tienen pendientes. El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que evaluarán si les llega la invitación.

Será el vicepresidente de Estado y presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, el que se encargue de citar a una reunión a los representantes de los diferentes partidos políticos, anunció el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.