“En una jugada aislada nos marcaron, nos vamos tristes”, dice el autor del empate Fernando Saucedo

Bolivia no logró conseguir la victoria la tarde de este jueves frente a Colombia y terminó empatando 1-1. Fernando Saucedo fue el autor de la igualdad y habló tras el final del encuentro.

“Nos vamos tristes porque hicimos todo. Trabajamos fuerte varios días para ganar este partido pero lamentablemente no se pudo. Mantener el arco en cero era lo ideal, en una jugada aislada nos marcaron”, señaló el volante de Always Ready.

Saucedo retornó a la selección sorpresivamente ya que tuvo algunos entredichos con César Farías y en algún momento manifestó que estaba resignado en volver a la selección.

Sobre el árbitro venezolano Alexis Herrera fue el encargado de dirigir el partido de esta tarde. “El árbitro fue un desastre pero eso no es excusa. El rival no sabía que nosotros íbamos a ser intensos. Creo que nos faltó tranquilidad, tener la pelota y hacer que ellos corran pero no se dio”, reiteró Saucedo.

Saucedo tuvo varios días sin entrenar por fatigas musculares y llegó con lo justo a este partido. “Una lesión no me permitió estar al cien por ciento, le pedí al profe estar, marqué el gol y estoy feliz por eso pero lo importante era sumar los tres puntos”, concluyó diciendo Fernando Saucedo.