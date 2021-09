Encuesta: 58,9% dice que Añez no es golpista y 61,8% que Evo hizo fraude

Pedro Portugal / Analista político

En 2019 colapsó un gobierno

No me sorprende los resultados que se desprenden de la encuesta, debido a que las personas que opinan no son solamente espectadores, sino que han sido también una parte vivencial, protagonistas.

Es diferente la percepción sobre todo de afuera, cuando hay prejuicios ideológicos o hay tomas de posiciones políticas, donde se fuerza una interpretación para satisfacer ciertas convicciones.

Aun cuando esas convicciones existen en Bolivia y cada quien las puede tener, es difícil que contradigan una experiencia real que la gente ha vivido.

Y la gente ha vivido una lenta degradación del MAS, ha participado en el referendo del 21 de febrero de 2006, ha sido testigo de las constantes jugarretas del poder para mantener la candidatura de Evo Morales y ha visto el clima de susceptibilidad que se instauró ante un fraude que fue denunciado por varios actores políticos.

O sea, lo que se ha vivido en Bolivia es el colapso de un gobierno, la huida de un presidente, un vacío de poder, se vivieron momentos de caos y de miedo y, después, la instauración de un gobierno transitorio.

Ahora bien, el Gobierno está nuevamente acumulando errores y ni siquiera tiene la habilidad de jugar bien con los simbolismos.

El Gobierno construye una imagen de martirio de Jeanine Añez y esto puede pesar mucho más fuertemente en el futuro, en lo que puede llegar a significar la valoración de la conducta de la población al respecto.