Entregan útiles escolares a la niña Bertha quien fue agredida con un baldazo de agua en Quillacollo

Fuente: Unitel

Funcionarios del municipio de Quillacollo de Cochabamba, iniciaron una campaña de recolección de útiles escolares para entregar a la niña Bertha de 13 años de edad, quien quedó con todo su material mojado tras haber recibido un baldazo de agua de parte de la propietaria de un edificio la el jueves, luego de que la expulse de manera violenta de la acera donde ella vendía sus productos para llevar el pan de cada día a su hogar.

Cuadernos, hojas de carpeta, bolígrafos y otros materiales, fueron entregados a la familia de la menor quien tendrá que rehacer todo el avance escolar ya que sus cuadernos quedaron inutilizables a causa del agua que mojó su material.

“Hemos comprado cuadernos nuevos y otros materiales que esperemos le ayuden a la niña”, dijo un funcionario municipal de Quillacollo.

La niña Bertha, con lágrimas en los ojos, recordó las agresiones que sufrió por parte de la dueña de un edificio en Quillacollo. La familia de la víctima pide se haga justicia por la pérdida de todo el material escolar.

“Yo estaba haciendo mi tarea y estaba vendiendo plásticos, la señora me gritó y me trato muy mal, me dijo que me vaya y ahí nomás me echo con un balde de agua en todas mis tareas. Todo está mojado, está roto, esta toda mi tarea destruida”, contó entre lágrimas y con una voz temblorosa la niña Bertha.

Por su parte, la madre de la menor, denuncia y pide justicia para su hija, contó que mientras intentaba grabar a la agresora fue arremetida por los hijos de la agresora y le quitaron el celular.

“Mi hija está llorando, yo por grabar a la señora agresora sus hijos me quitaron mi celular, ahora pido que me devuelvan mi teléfono”, dijo la madre.