«Es difícil mantener el foco cuando hay necesidad»

Aunque no quieren poner como una excusa la situación económica por la que atraviesan, los jugadores explicaron que es complicado mantener el foco en lo deportivo, cuando hay una necesidad económica que se transforma en problemas en las diferentes familias.

Fuente: lostiempos.com

“Creo que en cualquier trabajo hay que estar alineado. Todo lo que transmita tranquilidad y equilibrio tiene resultados positivos en la vida en general. Muchos chicos no la pasan bien, es difícil que pongan el foco en el fútbol, pero no al 100% por el tema de la plata, sino entiéndanlo como un tema muchas veces de necesidad”, explicó Patricio Rodríguez.

“No es un tema de plata, sino que el estar mal en la parte económica, genera muchas preocupaciones fuera de lo que es tu trabajo en sí y se hace más complicado poner en el foco. Creo que ahí está la incomodidad”, complementó el jugador.

Wilstermann debe los sueldos de mayo, junio, julio y agosto de este año. El compromiso era pagar mayo la anterior semana.

En el tema deportivo, Rodríguez aseguró que mientras existan posibilidades, nadie puede darlos por muertos.

“Mientras todavía tengamos posibilidades nosotros estamos adentro de todo. No nos vamos a bajar, no nos van a bajar por el simple hecho de que sea lejos o sea más complicado. No tengo dudas de que vamos a terminar en una copa internacional”, dijo.

Montero baja

El informe médico señala que Ronny Montero presenta un desgarro de primer grado en el bíceps femoral derecho y estará fuera entre 10 a 15 días.

Su baja se suma a la de Patricio Rodríguez, por acumulación de cinco amarillas.