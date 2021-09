Estados Unidos permitirá el ingreso de los viajeros vacunados de la UE y el Reino Unido desde noviembre

Pasajeros en el aeropuerto internacional de Dulles Washington, en Virginia. DANIEL SLIM / AFP

La Administración de Joe Biden planea levantar en noviembre las restricciones para los viajeros vacunados contra el coronavirus que provengan de la Unión Europea y el Reino Unido, según han adelantado este lunes medios locales. La Casa Blanca anunciará la medida esta tarde en la jornada inaugural de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La nueva política de viajes va a afectar a 33 países y pondrá fin a las restricciones impuestas hace 18 meses por la Administración de Donald Trump, culminando así meses de negociaciones entre Washington, Londres y Bruselas. Los inmunizados, además, deberán mostrar un test negativo hecho en las últimas 24 horas y repetirlo al llegar.

Miles de ciudadanos europeos que tienen familia en Estados Unidos han estado separados durante casi toda la pandemia. La política vigente en EE UU no permite el ingreso a quienes hayan estado los últimos 14 días en alguno de los 26 países de la Unión Europea que pertenecen al espacio Schengen, Irlanda y Reino Unido. Solo pueden acceder al país quienes hayan estado en esos territorios y sean ciudadanos estadounidenses, familiares directos, poseedores de una tarjeta de residencia permanente (green card) o quienes cuenten con exenciones de interés nacional.

El argumento de la Administración Biden para no actuar de manera recíproca con Europa y mantener las estrictas restricciones a los viajes no esenciales ha sido hasta ahora la propagación del virus debido a la variante delta, que ha impactado en las cifras de EE UU. El país registra un aumento de casos, hospitalizaciones y muertes cuando lucha para que el cuarto de la población que no se quiere vacunar, lo haga.

La industria de viajes ha estado presionando durante meses al Gobierno demócrata para que levante algunas de las restricciones que tienen a media máquina el turismo internacional. Las aerolíneas y la hotelería han sido uno de los promotores de la entrada de los vacunados. Esta buena noticia para la industria llega en el ocaso del verano estadounidense.

A finales de agosto el Consejo de la Unión Europea retiró a EE UU de la lista de países seguros desde el punto de vista epidemiológico. Estar en este listado permite a los ciudadanos de esos territorios viajar a la UE por placer y no solo por motivos esenciales. “Esto es sin perjuicio de que los Estados supriman la restricción temporal sobre viajes no esenciales a la UE para viajeros completamente vacunados”, afirmó entonces el Consejo. La recomendación no vinculante se basa en el número de infecciones por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, en la tendencia de nuevos casos durante ese periodo y la capacidad de los países para trazar, contener y tratar posibles nuevos brotes.

