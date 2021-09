Estos son los cuatro pasos para realizar el cambio de radicatoria de vehículos vía web en Santa Cruz

El alcalde Jhonny Fernández lanzó la campaña de cambio de radicatoria de motorizados que fue denominada “Mi vehículo en mi municipio” con la cual se pretende regularizar el registro del parque automotor en Santa Cruz de la Sierra. Las personas que realicen su trámite tendrán un descuento de hasta el 60% en sus impuestos en la presente gestión.

“En el tema público, los 13 mil (automotores) que están registrados representan solamente el 62% del parque automotor, o sea que tenemos más de 30% que no tributa, pero que presta servicio en Santa Cruz de la Sierra (..) De aquí para delante no se va a dar autorización a ningún vehículo que preste servicio si no está registrado y tributando en este municipio”, explicó Fernández.

Por su parte el secretario de Administración Tributaria (SAT), Berman Hillman Gil, comentó que la Alcaldía habilitó una página web para que la población pueda realizar este registró desde su casa, asegura que es fácil y sencillo. Además, señaló que también se puede gestionar esta documentación de manera presencial.

“Este trámite es gratuito y los propietarios y poseedores de motorizados que lo realicen hasta el 15 de octubre del presente año gozarán de un descuento del 60%, y los que realicen el pago de la gestión 2021 hasta el 31 de diciembre, tendrán descuento del 50%”, comentó.

A continuación te detallamos los cuatro pasos que debes seguir en la web, a la cual puedes acceder dando click AQUÍ.

1.- Cancelar deudas pendientes. En la página web se debe dar click en la sección RUAT (marcada con celeste) y revisar con la placa del motorizado si tiene deudas pendientes en otros municipios. Si en caso existieran impuestos pendientes, Hillman dice que estas deudas deben ser saneadas, porque es el primer requisito para poder gestionar el cambio de radicatoria.

2. Descargar declaración jurada. Este documento se lo obtiene seleccionando la opción DESCARGAR FORMULARIO (con contorno rojo). Aquí se debe llenar el documento con los datos del propietario o poseedor del motorizado. Luego firmarlo y escanearlo.

3. Registro de datos en la web. Entrar a la sección REGISTRO DE TRÁMITE (cubierta de verde) para realizar cinco procedimientos, en los cuales se deben anotar los datos del propietario y del vehículo.

Carlos Erick Canseco Suárez, encargado de tecnología del SAT, comentó que en este sitio se debe subir fotografías del carné (anverso y reverso) del poseedor y del ruat del vehículo. Además, se debe adjuntar la declaración jurada que fue llenada en el anterior paso.

También, Canseco indicó que los usuarios deben seleccionar el lugar de donde quieren recoger su documentación. Los habilitados son: la Quinta Municipal, y los distritos municipales uno, cuatro y cinco.

4.- Revisión de trámites. Por último, se debe ingresar a la opción SEGUIMIENTO DE TRÁMITE (con contorno amarillo) para verificar la fecha de entrega de la documentación, que durará entre dos a tres días como máximo. Además, se podrá conocer si existe alguna observación.

Este trámite, también se lo puede hacer de manera presencial, asistiendo a cualquiera de los distritos municipales o a la Quinta de la Alcaldía, según explica Hillman, pero recomendó a la ciudadanía hacerlo de manera virtual, para evitar filas o exponerse durante la pandemia.