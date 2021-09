Farmacorp presenta tarjeta tengo seguro

En alianza con la Boliviana Ciacruz Seguros y Sudamericana Seguros, Farmacorp brinda un nuevo servicio de atención médica ambulatoria en medicina general, ginecología y pediatría a sola presentación de la Tarjeta Tengo Seguros. Una red de centros médicos y profesionales en salud están a disposición de los grupos familiares o personas aseguradas de manera individual.

Farmacorp pone a disposición del país un nuevo servicio de salud: la Tarjeta Tengo Seguro, que brindará acceso a atención médica ambulatoria en medicina general, ginecología y pediatría. Este nuevo servicio de la corporación, en alianza con La Boliviana Ciacruz Seguros y Sudamericana Seguros, puede ser adquirido en todas las sucursales de la cadena a nivel nacional.

“A partir de esta alianza, nuestros clientes tienen una opción confiable, segura y de bajo costo para cuidar su salud y la de su familia. Tengo Seguro es un seguro de salud que se obtiene con la compra de una tarjeta, de manera fácil y rápida. Los asegurados habilitan el servicio con una sola llamada telefónica o de manera digital. Al hacerlo, acceden a una red de centros hospitalarios y profesionales médicos que les brindarán atención en medicina general, ginecología y pediatría”, explicó Gabriel Crespo, Director Comercial de Farmacorp.

El ejecutivo de Farmacorp destacó la alianza con las empresas aseguradoras para brindar este servicio que ahora más que nunca es muy necesario. “La pandemia, que nos sorprendió a todos ha develado la necesidad de contar con servicios de salud ágiles, prácticos y eficientes. Hemos escuchado a nuestros clientes y como resultado ahora les presentamos este servicio, con la garantía y calidad de Farmacorp y el respaldo de La Boliviana Ciacruz Seguros y Sudamericana”, afirmó.

Tengo! Seguro brinda cobertura individual o familiar -hasta cinco personas- sin trámites, firmas o esperas y con cobertura inmediata. La afiliación a este novedoso seguro se concreta en tres pasos:

1.Adquirir la tarjeta Tengo Seguro en cualquier sucursal de Farmacorp a nivel nacional o llamando al 777-55555

2.Raspar para ver el código que está detrás de la tarjeta

3.Activar el seguro llamando al Call Center de La Boliviana Ciacruz 800-10-2727 o ingresando a la página web https://www.farmacorp.com/tengoseguro, dondeencontrarán toda la información para conocer más sobre Tengo! seguro

Completado este proceso, el asegurado recibirá el Certificado de Cobertura y factura digital. Luego, los titulares y el grupo familiar tendrán acceso a todos los beneficios de un seguro tradicional que entra en vigencia 24 horas después de la activación.

Por su parte, Mónica Beltrán, Gerente Nacional de Seguros Masivos de la Boliviana Ciacruz Seguros, destacó el valor de este nuevo servicio que tendrá un gran impacto social, considerando que un gran porcentaje de la población, alrededor del 70%, no cuenta con seguro médico al desempeñarse en la economía informal. “Este es un servicio diseñado para esa población que no tiene acceso a la seguridad pública y para quienes no pueden acceder a seguros de salud privados en los formatos tradicionales. Tengo Seguro es un seguro que llegará a la gente sin copago ni periodos de carencia, es simple de activar, fácil de adquirir y de usar”.

“Sin exámenes médicos y con protección las 24 horas del día durante los 365 días del año, Tengo Seguro es un producto y un servicio que revolucionará el mercado”, afirmó Eduardo Olivo, Presidente de Sudamericana Seguros.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Con el Seguro Familiar, cinco miembros asegurados de la familia tendrán acceso por 30 días a consultas ilimitadas en medicina general, ginecología y pediatría o bien, podrán consultar a un médico a través de una llamada telefónica y obtener respuesta inmediata, las 24 horas del día. Además, el producto tiene cobertura para medicamentos recetados en las consultas presenciales, cobertura ambulatoria para eventos accidentales y laboratorios dentro de la red. El costo mensual del Seguro es de Bs 100 para todo el grupo familiar.

Con el Seguro Individual la persona asegurada tendrá cobertura por seis meses, a consultas médicas ilimitadas en medicina general y ginecología; se incluye el acceso a un médico general por teléfono las 24 horas del día, el seguro cubre los medicamentos recetados en las consultas presenciales y los laboratorios hasta Bs 100 dentro de la red. El costo del seguro es de Bs 150.

Para acceder a Tengo Seguro Familiar la persona debe tener entre 18 y 70 años con 364 días de edad. Los asegurados adicionales deben ser familiares en primer grado. En el caso de los padres o el cónyuge el rango de edad es el mismo. Se pueden asegurar a hijos desde el momento de nacimiento hasta 24 años con 364 días de edad.

Tengo Seguro Individual está a disposición de personas a partir de los 18 hasta los 70 años con 364 días.

Una vez adquirida la tarjeta Tengo Seguro se debe solicitar su activación llamando al 800-10-2727 (call center de La Boliviana Ciacruz Seguros) o ingresando ahttp://www.farmacorp.com/tengoseguro.

Para solicitar la atención médica telefónica se debe llamar a la línea gratuita 800-170 170 y para la atención médica ambulatoria al 800-10-8820. Si requiere mayores informes, visite nuestra página web http://www.farmacorp.com/tengoseguro

Fuente: eju.tv