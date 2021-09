Fernando Camacho cuestiona a CC tras que senadora Andrea Barrientos hable de ‘coincidencias’ con el MAS

Las declaraciones de la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, donde habló que su alianza tiene “coincidencias” con el Movimiento Al Socialismo (MAS) generaron críticas del líder de Creemos y actual gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien afirmó que los “principios son decisivos e innegociables”.

Las palabras de la legisladora opositora, que lidera Carlos Mesa, fueron registradas en video y publicadas en redes sociales en plena sesión de la Cámara Alta en medio de un debate con su colega del oficialismo Luis Adolfo Flores.

“Entonces que no nos diga (el senador) Luis Flores (MAS) que nosotros defendemos a políticos de hace 180 años, cuando somos un partido centro democrático. Yo le he dicho presidente (Andrónico Rodríguez) a usted, mil veces, que nosotros tenemos más coincidencias con el MAS que con Creemos. Que no nos digan a nosotros que representamos a la vieja elite política cuando ninguno de estos senadores y senadoras han sido políticos”, afirma Barrientos.

Mediante sus redes sociales, el gobernador cruceño cuestionó las declaraciones de la senadora de CC y aclaró la posición de quienes lucharon “genuinamente por la recuperación de la democracia en los 21 días”.

“No se puede, a título de centrismo o de tolerancia, buscar la convivencia con el MAS, mientras Evo Morales siga insultando a nuestro pueblo calumniándolo de golpista, cuando lo único que hicimos fue luchar contra el desconocimiento del 21F y contra el fraude de 2019.(sic)”, afirmó en un tuit.

El excívico afirmó que el oficialismo propone un escenario de “polarización y violencia, persecuciones, apresamientos, manejo discrecional y corrupto de las instituciones y la economía, tolerante al narcotráfico y una política de impunidad total para los que robaron dinero de los bolivianos en 15 años”.

El diputado de CC, Alejandro Reyes, aseguró que lo que ocurrió con Barrientos fue “lapsus” o tal vez fue “mal interpretada” y aseguró que su frente político defiende los principios democráticos en el país a comparación del MAS.

“Yo me imagino que la señora Barrientos, senadora de nuestro partido, ha tenido un lapsus o tal vez ha sido mal interpretada pero debemos dejar en claro que comunidad ciudadana está a favor de la democracia, defiende los principios democráticos y quién no piensa o pregona lo mismo pues prácticamente no puede tener afinidad con nosotros”, aseguró.

Según el video, Barrientos dijo que en el MAS hay gente “muy valiosa” a la que destaca por su lucha. Se refirió también al presidente Luis Arce, de quien dijo no tener nada en su contra, y dijo esperar “que le vaya súper bien” en su gestión.

“Mientras más unidos trabajemos, el país va a tener mejores resultados. Yo quiero a Luis Arce le vaya bien, no tengo nada contra Luis Arce, espero que le vaya súper bien, espero que a los ministros les vaya muy bien. Me cae muy bien Iván Lima, por ejemplo, ahora que ahí me tome el pelo ya es otra digamos, que nos presente su reforma a la Justicia, no pues, que no las charle el ministro. Yo creo que en el MAS hay gente muy valiosa a la que yo le valoro su lucha, tienen una lucha de años, que es altamente rescatable”, dijo la legisladora.

Camacho aseguró que el camino que tomará Creemos será el “NO ceder” ni mucho menso alinearse con CC y persistir en la posición que tienen y exigiendo que se respete el cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

“Tenemos que impedir, por todos los medios, que el MAS nuevamente enlute a Bolivia con su angurria de poder y con su prorroguismo reeleccionistas. En la lucha por la democracia, LOS PRINCIPIOS SON DECISIVOS E INNEGOCIABLES. (sic)”, afirmó.

El gobernador cruceño añadió que “no hay ninguna excusa” para sentir simpatía contra quién “pisoteó el voto del pueblo y pretende anular a la oposición con la guillotina judicial”.