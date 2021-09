Fernando Hurtado: “El sector empresarial no busca el poder político”

El presidente de la Cainco volvió a invitar al Gobierno a coordinar acciones para reactivar la economía. Asegura que el sector busca espacios de diálogo

Fuente: El Deber

El ejecutivo de la Cámara de Industria Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Fernando Hurtado, nuevamente instó al Gobierno a acercarse al sector y aseguró que los empresarios no buscan el poder político sino espacios de diálogo para reactivar la economía.

Durante la inauguración de la Expocruz 2021, el representante expuso el sentir del empresariado cruceño, que, desde hace meses, busca un encuentro con el primer mandatario, que no logra concretarse.

Entrevistado por el programa ‘Qué Semana’ del EL DEBER Radio, el dirigente dejó en claro que su discurso no tenía ningún tinte político, al contrario, buscó el acercamiento con el Estado porque, explicó, la coordinación es imprescindible para superar la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19.

“El discurso más que tender puentes buscaba establecer cuál es el pensamiento que tenemos y es una ideología que no les pueda gustar. Si tendemos puentes deben ser con bases sólidas en beneficio de un bien común eso es más fuerte”, dijo el empresario.

Hurtado señaló que este tiempo de dejar de ver a las empresas “como un bicho feo”, como se las estigmatiza, porque detrás cada compañía grande, mediana o pequeña, existe una familia que se arriesga su capital.

“Parte del discurso era invitarlo al presidente Arce para empezar a trabajar buscando puntos de consenso, para sacar al país de una crisis provocada por la pandemia”, afirmó.

El presidente de la Cainco sostuvo también que ningún momento su discurso tuvo un tinte político. “El sector empresarial no busca el poder político, de eso se preocupa la clase política, eso no quiere decir que no podamos a entrar a discutir ideas”, ratificó.

No se pudo reunir con el presidente

Consultado si logró reunirse con el jefe de Estado antes o después de la apertura ferial, Hurtado dijo que este encuentro no se realizó porque el mandatario y el vicepresidente, David Choquehuanca, llegaron sobre la hora al acto y se retiraron rápidamente junto a la comitiva que los acompañaba.

Detalló que solo tuvieron un trato cordial, pero que no se pudo generar un espacio para un intercambio de ideas, pese a que se dispuso un espacio especial para recibir al mandatario antes del evento.

