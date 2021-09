Fiscal Lanchipa afirma que Mesa no puede ser indultado y espera decisión de ALP sobre juicio

La Fiscalía General del Estado espera la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre la autorización o no del juicio de responsabilidades en contra de Carlos Mesa por el caso Quiborax, ya que el expresidente no accedió al indulto del gobierno de Evo Morales, recordó Juan Lanchipa.

La Comisión Mixta de la ALP determinó la anterior semana pasar el trámite de juicio de responsabilidades en contra de Mesa al pleno, donde se definirá si se procesa al expresidente. Para el inicio del juicio se requiere el voto de dos tercios de la Asamblea.

Lanchipa también recordó que Mesa no accedió al beneficio del indulto, como lo hizo el expresidente Jorge Tuto Quiroga.

“El indulto que emitió el gobierno (de Evo Morales en 2018) no es obligatorio acceder, es un derecho que tenían ellos para poder acceder y (Mesa) no lo ha hecho, esto implica que no estaban de acuerdo y manifestaron que no iban a hacer uso”, señaló el titular del Ministerio Público.