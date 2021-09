Flujo turístico bajó 73,9% en 2020 y los ingresos disminuyeron en $us 646 millones respecto a 2019

Fuente: paginasiete.bo

En la gestión 2020, la llegada de turistas a Bolivia alcanzó a 323.272 personas, cifra menor en 73,9% respecto al 2019, cuando se registraron 1.239.281 visitantes, mientras los ingresos por este concepto bajaron en 77,2% de $us 837 a $us 191 millones, según muestra el reporte Actividad Turística 2020 – septiembre 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El flujo muestra un decremento en el número de visitantes que arribaron al país por vía terrestre de 74,8%, mientras que por vía aérea registra una variación negativa de 71,9% de acuerdo con datos procesados por el INE, con base en registros proporcionados por la Dirección General de Migración.

“La actividad del turismo es uno de los rubros más importantes para impulsar el crecimiento de la economía de muchos países. Es uno de los sectores económicos más dinámicos que tiene un efecto multiplicador sobre otros como: comunicaciones, transporte, producción de artesanías, hospedaje, restaurantes, centros de diversión, entre algunos”, refiere el reporte estadístico.

Según el modo de transporte, el flujo de llegada de extranjeros al país fue de 66,7% por carretera en el 2020 y 33,3% por aeropuertos, cuyos países de origen fueron Argentina con 30,5%; Perú, 20,0%; Brasil, 8,8%; Chile, 8,0%; Estados Unidos, 4,4% y España con 3,1% de visitantes.

Respecto a la cantidad de viajeros que registraron su ingreso a establecimientos de hospedaje en ciudades capitales, alcanzó a 132.219, cifra mucho menor respecto a 2019, cuando ingresaron 566.350 personas (-76,7%).

El informe muestra que el gasto turístico en Bolivia en la gestión 2020 alcanzó a $us 191 millones, con una variación negativa de 77,2%, que en términos absolutos representa un decremento de $us 646 millones respecto al valor registrado en el 2019, cuando el gasto por turismo receptor fue de $us 837 millones.

Según la estructura del gasto, el 22,8% correspondió a alimentos y bebidas, el 20,0% a transporte interno, el 12,2% a alojamiento, el 11,2% a artesanías, el 10,9% a vestimenta, el 8,6% a esparcimiento, el 7,5% a otros gastos en servicios y el 6,8% a compras en bienes.