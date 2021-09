«Fui tu mejor amor»: Emotiva despedida de abuelitos antes de morir conmueve en TikTok

La mayoría busca un amor «eterno e inolvidable», como dice la canción de Juan Gabriel, lo cierto es que no todos tienen la oportunidad de enfrentar la vida con aquella persona que se ganó su corazón desde el primer momento que se vieron, pero cuando encuentras ese amor que transforma todo a tu alrededor sólo queda celebrarlo y afrontar cada minuto como si fuera el último, tal es el caso de estos abuelitos que se despidieron después de 65 años de casados; su historia se volvió viral en TikTok.

La pareja de adultos mayores tuvo un emotivo encuentro en un cuarto de hospital acompañados de sus hijos y otros seres queridos. Los abuelitos volvieron a declararse el amor que se han profesado durante más de seis décadas. El video de TikTok que muestra su romántica reunión causó revuelo en redes.

​En el clip se observa a la abuelita, de nombre Laura, recostada en una cama de hospital con oxígeno y conectada a otros aparatos médicos, mientras que su esposo se encuentra de pie a un lado de ella, recordando todos los momentos que vivieron juntos.

«Eres el amor de vida», menciona la mujer, a lo que su marido le acaricia el rostro y le dice sin titubeos: «Claro que los soy, siempre fui el amor de tu vida. Así es, fui tu mejor amor, independientemente de lo que haya pasado».

El hombre suelta una nostálgica carcajada y continúa acariciando las manos de su esposa, quien pese a la falta de oxígeno repite incansablemente: «Te amo, te amo», las mismas palabras con las que le responde su pareja. Ambos se miran a los ojos, y Laura le dice que se porte bien y recalca que siempre lo ha amado.

Alrededor sus hijos observan la conmovedora escena y de fondo se escucha la canción de su historia de amor. «Quiero que sepas que aunque no te lo he dicho entonces… un millón de veces y más, nunca sabrás, te amo. Nunca sabrás lo mucho que me importas e incluso si lo intentara no podría esconder todo el amor que siento por ti», se escucha entonar a los abuelitos.