Gobernación de Chuquisaca denuncia politización y conmina a Asamblea a aprobar POA 2022

Tras tres semanas infructuosas de trámite, el Ejecutivo se abre a que cualquier institución o profesional revise el presupuesto

28/09/2021 10:11 | Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL

La conferencia de prensa de las autoridades de la Gobernación de Chuquisaca.



Correo del Sur

Después de tres semanas de rechazos, la Gobernación de Chuquisaca denunció este martes que la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) manipula políticamente la aprobación del POA 2022 y la responsabilizó en caso de que se congelen las cuentas institucionales por el incumplimiento de la remisión del presupuesto al Ministerio de Economía.

En conferencia de prensa, un día después de haber presentado las nuevas modificaciones requeridas por la ALD, autoridades de la Gobernación explicaron las observaciones y criticaron la actitud de dilación.

El secretario general, Maguiver Rosales, detalló que el POA 2022 se presentó hace tres semanas y fue rechazado por varias observaciones. Luego, el Gobernador asistió junto con los secretarios de Planificación y Finanzas a una reunión en la Comisión Mixta de la ALD, donde se respondió a las observaciones.

Se hizo conocer, además, los techos presupuestarios y compromisos de ejecutar 16 nuevos proyectos rumbo al Bicentenario, 19 obras por concluir y 21 proyectos de continuidad cuyos recursos deben garantizarse. “Nos hacen observaciones absurdas y nos dicen que las 16 obras debían llamarse Bicentenario, avenida Bicentenario, riego Bicentenario, no podemos poner nombre a todas las obras, por esa palabra han observado. Son obras para el Bicentenario. No parecen observaciones técnicas sino manipulación política que realizan desde la ALD y hoy conminamos y advertimos si hay algún perjuicio a consecuencia de que no se apruebe el POA va a ser responsabilidad de la ALD, perjudicar al departamento”, señaló Rosales.

Rosales detalló que para que la población se cerciore si es que la Gobernación se equivoca, se decidió compartir el presupuesto con la Universidad, los colegios profesionales o quien quiera revisar el documento.

El gobernador Damián Condori responde a la agrupación Chuquisaca Somos Todos (CST), en tanto que el Legislativo departamental está bajo control del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Autoridades de la ALD señalaron en diferentes oportunidades que existen varias irregularidades en el POA presentado por el Ejecutivo departamental y se abrieron a resolver las observaciones.

La presidenta de la Comisión Mixta de la ALD, Silvia Garnica, dijo este martes que los únicos responsables del retraso son las autoridades de la Gobernación, debido a la tardía presentación del documento y negó que se actúe de forma política. «Desmentimos esa aseveración, seamos más serios y hablemos con la verdad», enfatizó Garnica y precisó que las observaciones tienen sustento técnico, las cuales fueron explicadas al propio Gobernador.

La asambleísta detalló que las nuevas correciones fueron derivadas a esa instancia el lunes por la tarde y anunció que podría ser aprobada hasta el viernes .

El plazo para la presentación del POA 2022 al Gobierno ya feneció hace más de una semana.